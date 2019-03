Belicefood, a Belicittà un viaggio attraverso il cibo, l’arte e la cultura

Si terrà a Castelvetrano, presso il noto Centro Commerciale, dal 5 al 14 aprile prossimi, Belicefood Village, un grande evento, dedicato al cibo, alla musica e soprattutto al buonumore.

Al Centro Commerciale Belicittà “BELIFOOD VILLAGE”, dieci giorni di tradizioni e tanto divertimento, ancora una grande iniziativa realizzata grazie al direttore del centro “Belicittà” il Dott. Ugo Gaeta che coadiuvato da tutto il suo team con l’organizzazione “Work in Progress” e con Gianfranco Campisi in pochissimo tempo hanno realizzato un grande evento per deliziare e far divertire le persone che visiteranno il centro Belicittà, garantendo loro una grande festa del cibo tradizionale siciliano, tanta musica e tantissimi sorrisi.

Saranno allestiti degli stand per degustare le tipiche specialità siciliane e non solo: dal Cous Cous in Tour alla mozzarella Napoletana, dal Pane ca Meusa a tante altre specilità tipiche del “Made in Italy”, il tutto con spettacoli per bambini, giostre, giocolieri e personaggi Disney, si esibiranno i Legendario e i Candyman, ospite della kermesse direttamente dalla serie “Puoi Mangiarlo?” lo youtuber X MURRY. Tra gli eventi dj set e tanto altro.

La manifestazione si terrà dal 5 al 14 aprile, vi aspettiamo numerosi per degustare mille specialità e divertirci tutti insieme.