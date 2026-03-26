Il 27 marzo 2025, alle ore 18, il Baglio Elena di Pietretagliate ospita il secondo incontro della quarta edizione della rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”. Protagonista della serata è Maria Teresa Coraci, attrice e scrittrice, che presenterà il suo libro “Venivamo da un sogno” edito da Navarra Edizioni, una raccolta di dieci storie di donne che hanno lottato per la loro libertà dall’antichità ai giorni nostri.

Venerdì 27 marzo, alle ore 18, il borgo di Pietretagliate si trasformerà ancora una volta in un luogo di cultura e narrazione. Nei suggestivi locali del Baglio Elena, si terrà il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” con il patrocinio del Comune di Misiliscemi e della Pro Loco Misiliscemi APS, ed è parte integrante della Rete dei festival letterari del trapanese.

La serata avrà come protagonista Maria Teresa Coraci, figura poliedrica del panorama culturale siciliano: attrice, autrice e scrittrice, la sua ricerca artistica e intellettuale attraversa la filosofia, la scrittura femminile migrante, la condizione della donna, il disagio mentale e la drammaturgia femminile contemporanea. Campi di indagine che si intrecciano in un unico, coerente progetto di pensiero e di arte, volto a dare voce a chi spesso ne è stato privato.

In questa occasione, Maria Teresa Coraci presenterà il suo libro “Venivamo da un sogno”, edito da Navarra Edizioni. Il volume raccoglie dieci storie di donne, in un viaggio che attraversa il tempo e lo spazio: dall’antichità classica fino ai giorni nostri, passando per epoche e contesti geografici diversi, tra richiami all’epica e urgenze dell’attualità politica. Non si tratta di semplici biografie o rievocazioni storiche: le protagoniste sembrano riprendere corpo e voce tra le righe del testo, sussurrando al lettore il loro anelito di libertà, il loro desiderio di autodeterminazione. Una libertà per la quale ciascuna di loro ha pagato un prezzo altissimo, spesso con l’isolamento, la persecuzione o la morte. Il libro si configura così come un atto di restituzione: restituire alle donne del passato la complessità e la dignità che la storia ufficiale ha spesso negato loro.

Ad arricchire ulteriormente la serata sarà la presenza dell’attore e regista Enrico Stassi, che interverrà portando il proprio contributo artistico e interpretativo, in un dialogo tra letteratura e teatro che ben si addice alla natura del testo e alla sensibilità della sua autrice.

L’incontro sarà introdotto da Antonella Scaduto, presidente della Pro Loco Misiliscemi APS, che da anni sostiene con entusiasmo la crescita della rassegna sul territorio. L’autrice dialogherà con la giornalista Jana Cardinale, in una conversazione che promette di approfondire i temi del libro e il percorso creativo che ha portato alla sua scrittura. Francesco De Filippi, come per tutti gli appuntamenti della rassegna, curerà la rubrica “La domanda di Francesco”, uno spazio dedicato alla curiosità e al confronto diretto con l’ospite. A chiudere la serata saranno il sindaco Salvatore Tallarita e l’assessora alla Cultura Barbara Mineo, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno che l’amministrazione comunale riserva alle iniziative culturali del territorio.

“Bagli Narranti – Misiliscemi che legge” si conferma, edizione dopo edizione, come uno degli appuntamenti letterari più attesi della provincia di Trapani. La scelta di ambientare gli incontri nei bagli storici del territorio non è casuale: questi luoghi carichi di memoria e bellezza diventano scenari ideali per ospitare storie, voci e riflessioni, in un connubio tra patrimonio culturale e produzione letteraria contemporanea che rappresenta uno dei tratti distintivi della rassegna.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

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