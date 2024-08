Badia Grande ha gestito con successo il progetto “Spazio Gioco” all’Asilo di viale Marche a Trapani

“Spazio Gioco”: il successo educativo del team della Cooperativa Sociale Badia Grande all’Asilo di viale Marche a Trapani

Nella suggestiva cornice della scuola materna di Viale Marche a Trapani, si è tenuto l’evento di chiusura del progetto “Spazio Gioco” gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, un’iniziativa che ha positivamente influenzato la vita di oltre cento bambini nei suoi quasi cinque anni di attività. La cerimonia, pur segnando la chiusura di “Spazio Gioco”, è stata soprattutto un momento di commiato non definitivo ma di speranza per il futuro. I sorrisi dei bambini, le parole di gratitudine dei genitori e l’impegno degli operatori hanno reso evidente che l’eredità di questo progetto continuerà a vivere nel cuore della comunità trapanese.

Lea Basiricó, come coordinatrice, ha guidato il team con dedizione e competenza. Martina Piacentino, educatore referente, ha diretto le educatrici Eleonora Bica ed Erika Ferrara, insieme all’operatore ausiliario Anna La Marmora, assicurando che ogni bambino ricevesse l’attenzione e l’affetto necessari per crescere in un ambiente stimolante. Il team della Cooperativa Badia Grande ha supportato questo processo con professionalità e impegno, instillando nei bambini valori di solidarietà, socializzazione e condivisione degli spazi e delle attrezzature. Hanno stimolato lo sviluppo cognitivo, relazionale, emotivo e motorio attraverso un apprendimento positivo basato su giochi, attività sensoriali, manipolative e motorie. Le attività, progettate per favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale, includevano giochi creativi, laboratori manuali, letture animate e momenti di gioco libero. Le educatrici organizzavano percorsi motori, attività musicali e giochi di gruppo, promuovendo la socializzazione e la scoperta. Ogni giornata era strutturata per alternare momenti di apprendimento e svago, con spazi dedicati al riposo e alla merenda. L’attenzione alla sicurezza e al benessere dei piccoli era massima, grazie alla professionalità del team della Cooperativa Badia Grande. La professionalità degli operatori, che hanno garantito il benessere dei piccoli e la tranquillità e fiducia dei genitori, non è passata inosservata. Marilena Cricchio, Coordinatore del Distretto Socio Sanitario ha manifestato soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il valore del lavoro svolto dalla Cooperativa Sociale Badia Grande. Con la speranza di proseguire su questa strada positiva, si prospetta l’avvio di un nuovo progetto, volto a migliorare e ampliare i servizi offerti alle famiglie e alla comunità locale. La cerimonia di chiusura del Progetto “Spazio Gioco” non segna un addio, ma un arrivederci ricco di progetti e speranze per i bambini, le famiglie e tutto il territorio che ha visto crescere e fiorire questa preziosa iniziativa.

“Spazio Gioco” si è avvalso delle risorse finanziarie per l’infanzia messe a disposizione dal decreto del Ministero dell’Interno n.1659/PAC del 12/07/2017 del piano di Azione e Coesione (fondo PAC dell’infanzia), che il comune di Trapani ha affidato tramite gara d’appalto alla Società Cooperativa Sociale Badia Grande. Il progetto, svolto in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario 50, ha abbracciato nove comuni del trapanese. Dal 1 dicembre 2018, dal lunedì al sabato, ha offerto un servizio fondamentale per i più piccoli e un sostegno significativo alle famiglie e al territorio. Fin dalle prime fasi, il legame instaurato tra gli operatori e l’utenza è stato tangibile, trasformando “Spazio Gioco” in una comunità educativa per la prima infanzia. Le famiglie hanno trovato in questi operatori non solo supporto professionale, ma anche un ambiente dove i loro bambini possono crescere sereni e felici. Le testimonianze delle famiglie dipingono un quadro di un ambiente sano e sicuro, dove la fiducia reciproca tra operatori e genitori è stata fondamentale per il benessere dei bambini.

