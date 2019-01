Autocisterna e autovettura si sono scontrate sull’autostrada

Grave incidente stradale, questo pomeriggio, un’autocisterna e un’autovettura si sono scontrate sull’autostrada A29, Palermo-Mazara.

Si è verificato tra gli svincoli di Salemi e Gallitello lungo la corsia in direzione Mazara del Vallo. Qui per cause che sono ancora al vaglio della polizia stradale due mezzi sono finiti contro il guardrail. Ad essere rimasti coinvolti nel sinistro sono stati una una Mercedes Classe B ed una mezzo pesante, autocisterna per il trasporto di liquidi alimentari.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti. Oltre alla Stradale, che si é occupata del rilevamento dell’incidente, sul posto è intervenuto il personale dell’ANAS ed i Vigili del Fuoco. Per la rimozione dei mezzi sicuramente sarà impiegata una autogru.