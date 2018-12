Auto cappotta sulla Provinciale Trapani-San Vito Lo Capo, ferita una donna

Nell’abbordare una curva perde il controllo dell’auto che si ribalta. Incidente stradale, questa mattina, sulla Provinciale Trapani-San Vito Lo Capo, all’altezza del Nono chilometro. Vittima una donna che viaggiava alla guida di una Fiat Cinquecento.

La macchina, proveniente dal capoluogo si stava dirigendo verso la frazione di Bonagia. Probabilmente a causa dell’asfalto viscido, il mezzo è finito fuori strada, cappottando. La conducente è rimasta intrappolata nell’abitacolo e per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La donna è stato poi accompagnata, con un’ambulanza del 118, al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate. La dinamica dell’incidente adesso è al vaglio degli agenti della polizia municipale di Erice. Traffico a rilento sulla Provinciale per consentire ai vigili urbani di eseguire i rilevamenti per far luce sulla vicenda.

