Atti delinquenziali in crescita, Marsala merita più sicurezza

Futuro Nazionale ritiene indispensabile avviare un confronto con il Governo, il Ministero dell’Interno e tutte le istituzioni competenti affinché venga disposto un significativo ampliamento degli organici delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

La sicurezza dei cittadini deve tornare a essere una priorità assoluta. Marsala, come molte città italiane, sta vivendo le conseguenze di anni di progressiva riduzione del personale delle Forze dell’Ordine, una situazione che ha inevitabilmente indebolito il controllo del territorio e la capacità di garantire un’efficace tutela dell’ordine pubblico.

Sempre più cittadini manifestano preoccupazione e timore nel frequentare alcune zone della città, preferendo spesso rimanere nelle proprie abitazioni anziché percorrere strade che fino a pochi anni fa erano considerate sicure. Una condizione che non può essere ignorata e che richiede risposte concrete, immediate e strutturali.

Dieci anni fa il territorio poteva contare su una presenza adeguata di uomini e mezzi, indispensabile per assicurare prevenzione, controllo e interventi tempestivi. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a una significativa riduzione delle risorse disponibili, con organici insufficienti rispetto all’estensione e alle esigenze di un territorio vasto e complesso come quello marsalese.

Futuro Nazionale ritiene indispensabile avviare un confronto con il Governo, il Ministero dell’Interno e tutte le istituzioni competenti affinché venga disposto un significativo ampliamento degli organici delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

In particolare, riteniamo necessario il potenziamento del Comando della Compagnia Carabinieri di Marsala attraverso l’assegnazione di ulteriori unità operative e risorse adeguate a garantire una presenza costante e capillare sul territorio comunale.

Allo stesso tempo, considerata l’importanza strategica di Marsala, la sua estensione territoriale, il numero di abitanti e il ruolo centrale che riveste nell’area occidentale della Sicilia, chiediamo l’elevazione dell’attuale Compagnia Carabinieri a Gruppo Carabinieri. Un riconoscimento che consentirebbe una migliore organizzazione delle attività operative, un maggiore coordinamento dei servizi e un rafforzamento complessivo della presenza dello Stato sul territorio.

Contestualmente, riteniamo necessario il potenziamento dell’organico con l’assegnazione di almeno 20 unità aggiuntive, indispensabili per garantire una più efficace attività di controllo, migliorare i tempi di intervento e rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Marsala è una delle città territorialmente più estese della Sicilia e necessita di un numero di uomini e mezzi proporzionato alle reali esigenze operative. Una maggiore presenza delle pattuglie consentirebbe di aumentare la sicurezza percepita dai cittadini, contrastare con maggiore efficacia i fenomeni criminosi e tutelare il diritto di ogni persona a vivere serenamente nella propria comunità.

Chiediamo inoltre una piena collaborazione tra le Forze dell’Ordine, l’Amministrazione Comunale e tutte le istituzioni coinvolte per individuare soluzioni concrete e durature a tutela della comunità marsalese.

Marsala merita strade sicure, una presenza costante dello Stato e quella serenità che ogni cittadino ha il diritto di vivere nella propria città. Per questo motivo continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a ottenere un rafforzamento degli organici, maggiori risorse e una più attenta considerazione delle esigenze del nostro territorio.

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