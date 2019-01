Assunzioni di Medici all’Asp della provincia di Trapani, riaperte le graduatorie

Medici, avviso pubblico: riaperti i termini per graduatorie triennali Azienda provinciale sanitaria di Trapani

Il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani, ha emanato una delibera per la riapertura dei termini di presentazione delle domande relativi ai seguenti Avvisi pubblici per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria triennale: Dirigente medico di Pediatria; Dirigente medico nelle discipline di Ortopedia, Organizzazione Servizi sanitari di base e Radiodiagnostica; Dirigente medico di MCAU e di Anestesia e Rianimazione.

La documentazione integrale dei bandi è scaricabile dal sito istituzionale: www.asptrapani.it.

La domanda deve essere inviata e compilata in via telematica, a pena di esclusione, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web aziendale, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo http://asptrapani.selezionieconcorsi.it, seguendo le istruzioni formulate dal sistema informatico.

Alla scadenza dei 15 giorni, il sistema informatico non consentirà più né modifiche né invio della domanda ma esclusivamente la visualizzazione e la stampa della domanda già inviata telematicamente.

Nel caso di più domande inviate da un candidato sarà valutata l’istanza più recente inviata entro il termine previsto dal presente avviso.

Gli aspiranti candidati già esclusi dalle predette procedure selettive non potranno in alcun modo essere riammessi alla procedura di riapertura dei termini. La scadenza dei contratti è il 31/12/2019, dalla data della stipula.