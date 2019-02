Asp Trapani, assegnati 17 incarichi OSS sui 24 in programma

L’Asp di Trapani ha assegnato 17 posti di OSS, Operatore Socio Sanitario, dei 24 incarichi a tempo determinato programmati per le strutture sanitarie in provincia.

Si è svolta stamattina presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani la convocazione per il conferimento di 24 incarichi di Operatore Socio Sanitario (OSS) a tempo determinato, con scadenza al 31/12/2019, per PP.OO. Aziendali.

In particolare, la copertura prevede 7 posti per il P.O. di Mazara del Vallo; otto (in totale) da assegnare al P.O. di Marsala nonché al centro diurno Alzheimer di Marsala; quattro per il P.O. di Trapani; due per il P.O. di Salemi; due per il P.O. di Castelvetrano; un posto per il P.O. di Pantelleria.

Sono stati convocati 29 candidati dalla graduatoria in corso di validità di Operatore Socio Sanitario e gli incarichi sono stati attribuiti in base all’ordine di graduatoria.

Gli incarichi conferiti sono i seguenti: 4 per il P.O. di Mazara del Vallo; quattro per il P.O. di Marsala e uno per il centro diurno Alzheimer di Marsala; quattro per il P.O. di Trapani; due per il P.O. di Salemi; due per il P.O. di Castelvetrano.

Risultano non conferiti sette incarichi a tempo determinato e precisamente: n. 3 per il P.O. di Mazara del Vallo; tre per il centro diurno Alzheimer di Marsala; uno per il P.O. di Pantelleria.

“Lo scorrimento delle graduatorie e l’immissione in servizio di queste categorie – ha detto il commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Fabio Damiani – favorisce il potenziamento delle unità operative e ne assicura i livelli essenziali di assistenza (LEA), con un vantaggio diretto sui pazienti delle strutture ospedaliere”.