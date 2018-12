Arrestato il ladro seriale che terrorizzava Triscina

Nella nottata di venerdì 21 dicembre 2018, nella frazione Triscina di Castelvetrano, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano e della Stazione di Marinella – rispettivamente alle dipendenze del Tenente Antonino Maggio e del Maresciallo Vincenzo De Rosa – traevano in arresto Giampiero Misuraca, 32enne castelvetranese, residente proprio nella borgata marinara, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Nell’ambito di un piano di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati predatori, che ha previsto nelle ultime settimane l’intensificazione dei servizi esterni proprio su Triscina e la vicina Marinella di Selinunte, il Misuraca è stato sorpreso all’interno di un’abitazione estiva della Strada n.133 mentre asportava varie suppellettili e piccoli elettrodomestici.

La refurtiva, per un valore di €500,00 circa, veniva interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato, sottoposto a successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione veniva trovato in possesso di varia refurtiva, che i militari hanno in parte già restituito ai proprietari, in attesa di individuare quelli dei restanti beni mobili asportati; dagli accertamenti svolti dai Reparti procedenti, difatti, era possibile ricondurre all’indagato la responsabilità in ordine a dieci furti in abitazione, perpetrati a decorrere dal mese di novembre sino alla data dell’arresto, sempre in abitazioni estive di Triscina.

Dopo le formalità di rito e su disposizione della competente Procura della Repubblica di Marsala, il Misuraca veniva trattenuto presso le camere di sicurezza di questo comando, in attesa di giudizio direttissimo.

Anche in questa sede è necessario ribadire l’indispensabilità della collaborazione da parte della cittadinanza, al fine di poter reprimere condotte delittuose che destano preoccupazione e vanno a nuocere alla serena convivenza di tutta la collettività.