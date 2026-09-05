Arrestato 46enne marsalese con 1,8 kg di marijuana e 37 piante in casa

Scatta la perquisizione dei carabinieri dopo l’odore di droga. La città, intanto, affronta un’emergenza ben più grave: il consumo di cocaina e crack anche tra i giovanissimi

I carabinieri della stazione di San Filippo hanno arrestato un 46enne marsalese con l’accusa di produzione e detenzione di stupefacenti. Durante un servizio di perlustrazione notturna, i militari sono stati attirati da un forte odore di marijuana proveniente dall’abitazione dell’uomo. La perquisizione ha portato al sequestro di oltre 1,8 chili di droga già lavorata, conservata in barattoli e buste di cellophane, insieme a 23 piante di cannabis indica e sativa, alcune delle quali alte fino a due metri. Trovati anche 14 arbusti già essiccati, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. L’arrestato, dopo l’udienza di convalida, è finito in carcere.

L’operazione dei carabinieri, per quanto importante, rischia però di essere solo un episodio isolato in un contesto molto più allarmante. Negli ultimi anni a Marsala il consumo di droga è aumentato in modo preoccupante, con un’impennata che riguarda in particolare cocaina e crack. Il fenomeno non si limita più ai contesti marginali del divertimento notturno, ma coinvolge fasce di popolazione sempre più giovani, compresi minorenni.

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di ragazzini che fanno uso di polvere bianca o delle sue varianti fumate, con conseguenze devastanti sul piano fisico, psicologico e psichiatrico. La droga, insomma, non è più un problema relegato agli adulti o ai luoghi della mala movida, ma si insinua nelle periferie e nei quartieri della città, alimentando un mercato parallelo che gli investigatori faticano a contenere.

L’arresto del 46enne, con la sua serra improvvisata in casa, dimostra l’impegno delle forze dell’ordine, ma la sensazione è che si tratti di operazioni a macchia di leopardo. La presenza di piantagioni domestiche, anche se di dimensioni ragguardevoli come in questo caso, non scalfisce il cuore del problema, che è la diffusione di sostanze ben più dannose e il loro accesso facile tra i minori.

Il crack, in particolare, è una piaga sociale che colpisce duramente le fasce deboli, e il suo dilagare in città richiederebbe un intervento sistemico, che coinvolga scuole, servizi sociali e famiglie. L’attenzione mediatica, però, sembra concentrarsi solo sui colpi di scena giudiziari, mentre la domanda di stupefacenti continua a crescere, alimentata da un mercato che trova terreno fertile nella fragilità giovanile.

Le istituzioni sono chiamate a fare di più, non solo con le retate, ma con politiche di prevenzione sul territorio. L’emergenza droga a Marsala è una realtà che nessuno può più ignorare. Lo dimostrano i dati, lo dimostrano le cronache quotidiane.

La vera sfida resta quella di proteggere i propri ragazzi da un nemico che non ha volto e che si nasconde dietro angoli di strada. Il caso di San Filippo, per quanto grave, è solo l’ennesimo tassello di un mosaico che chiede risposte più ampie e coraggiose. Il tempo per agire, ormai, è scaduto.

Alberto Di Paola

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