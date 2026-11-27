La giovane ballerina marsalese, allieva dell’Akita Dance School, conquista il primo posto al Break The Flow Dance Contest e vola verso il Tauria Dance Campus 15 di Palmi

La marsalese Ilenia Barraco torna a vincere. Domenica 22 novembre 2026 la giovane ballerina ha conquistato il primo posto al Break The Flow Dance Contest di Misterbianco, convincendo giuria e pubblico con energia e talento. Allieva della Akita Dance School di Katia Mezzapelle, sale ancora una volta sul gradino più alto del podio, dopo il trionfo già raccontato.

Il premio non si esaurisce nella coppa e nella medaglia riservate al primo classificato. Ilenia ha ottenuto anche una borsa di studio al 50 per cento per il Tauria Dance Campus 15, in programma dal 22 al 27 agosto 2027 a Palmi (Reggio Calabria), con la direzione artistica di Rocco Greco. Un’occasione in più per studiare, confrontarsi e coltivare una passione che la accompagna da quando aveva quattro anni.

Ilenia ha appena dieci anni e frequenta la Akita Dance School di Corso Calatafimi 74, a Marsala, dove studia danza contemporanea, moderna e hip hop da quando ne aveva quattro. Il suo carnet racconta un percorso già ricco: riconoscimenti, attestati, medaglie e trofei conquistati sul podio in diverse competizioni in Sicilia, con Katia Mezzapelle a seguirla giorno dopo giorno.

Per capire la crescita di Ilenia bisogna tornare al 26 aprile 2026, quando al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo si è svolta la prima edizione del Satiro Award, organizzata dal Comitato Provinciale OPES Trapani con il supporto di OPES Sicilia. Davanti a una giuria composta da Amilcar Moret Gonzalez, Silvana Tabbone, Luca Barbagallo, SKI e Mario Cecinati, la giovane marsalese ha ottenuto una delle borse di studio messe in palio per accedere a Settembre in Danza.

Settembre in Danza, in programma ad Agrigento dal 18 al 20 settembre 2026 con il patrocinio del CONI e la collaborazione di Opus Ballet, realtà fiorentina tra i centri coreografici più importanti del continente, è molto più di un palcoscenico: un laboratorio formativo con stage e masterclass tenuti da docenti di livello nazionale e internazionale. Per Ilenia significava mettersi in gioco in un contesto nuovo, studiare con maestri di alto profilo e crescere sul piano tecnico e artistico. Per la sua maestra, vedere un’allieva così piccola conquistare occasioni del genere è l’emozione più grande per chi insegna.

Un altro traguardo prestigioso per la danza marsalese, per la Akita Dance School e per Ilenia, che festeggia il nuovo primo posto guardando già ai prossimi impegni sul palco e in sala.

Alberto Di Paola