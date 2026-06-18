Analisi del voto: Marsala si racconta tra numeri e paradossi

La coalizione della sindaca Andreana Patti vince ma la maggioranza è appare come un mosaico “fragile”. E l’elezione del Presidente del Consiglio è il primo banco di prova

A quasi un mese dalle consultazioni del 23 e 24 maggio, l’analisi del voto a Marsala restituisce un quadro politico frammentato e ricco di paradossi. La coalizione di Andreana Patti ha vinto con il 50,53% (bastava il 40% più un voto per per vincere), portando a Palazzo VII Aprile 15 consiglieri su 24. Una vittoria che nasconde equilibri delicati, visto la frammentazione di liste e uomini e donne di diverse estrazioni.

La lista più votata è Si Muove la Città con 4.987 voti (12,71%), seguita da Compatti per Marsala con 3.569 (9,10%), dal Partito Democratico con 3.440 (8,77%), da Progettiamo Marsala con 2.349 (5,99%) e da Marsala Civica con 2.253 (5,74%). Restano sotto la soglia del 5% Alleanza Verdi Sinistra (1.858 voti, 4,74%) e la lista unica Movimento 5 Stelle-Partito Socialista (767 voti, 1,95%).

Dalla storia dei consiglieri eletti si evince che il 50% è da considerarsi “prestato” allo schieramento di centro sinistra. Nella coalizione Patti, dunque, solo il PD, è il solo partito che ha superato il 5%. Tutti gli altri scranni sono occupati da liste civiche o personali, a dimostrazione di quanto la politica tradizionale abbia perso presa sull’elettorato.

Il centrodestra, dal canto suo, si presenta alle urne in tre tronconi distinti e ne esce pesantemente ridimensionato. La coalizione di Giulia Adamo, che pure ambiva a rappresentare l’area unitaria, conquista tre seggi pieni e un quarto con gli scarti. Fratelli d’Italia ottiene 2.383 preferenze (6,07%) e porta un consigliere, riuscendo a strappare un secondo scranno solo grazie ai resti. Forza Italia si ferma a 2.299 voti (5,86%) e la Lega a 2.159 (5,49%), entrambe con un seggio ciascuna. Restano fuori Popolari e Autonomisti-Noi Moderati-Noi Marsalesi (1.722 voti, 4,39%), Coraggio e Passione (1.915, 2,59%) e Movimento Arcobaleno (512, 1,30%).

La frammentazione ha dunque penalizzato l’intero schieramento, che complessivamente conta appena quattro consiglieri, pari al 15,22% dei voti di lista validi. La sensazione è che la mancata unità abbia disperso consensi preziosi, consegnando di fatto la città alla coalizione avversaria.

Quanto alla coalizione di Massimo Grillo, ex sindaco e protagonista della scorsa legislatura, con il 33,27% conquista quattro seggi grazie al buon risultato di Liberi (3.699 voti, 9,41%) e alla sorprendente affermazione dell’UDC (3.242 voti, 8,26%). Le altre due liste civiche che sostenevano Grillo: Lilibeo Viva con 1499 (3,82%) e Vivere La Città con 1347 (3,43%) non raggiungono il 5% e restano fuori dal consiglio. Leonardo Curatolo, candidato con Marsala Futura, raccoglie solo 148 voti (0,38%).

Il dato più significativo, tuttavia, è un altro: molti degli ex sostenitori di Grillo della scorsa legislatura sono confluiti nella coalizione di Andreana Patti, contribuendo in modo decisivo alla sua vittoria. Questi esuli rappresentano oggi quasi la metà dei consiglieri di maggioranza, a testimonianza di una mobilità politica che a Marsala sembra essere diventata la regola, non l’eccezione.

Il quadro che ne emerge è quindi molto incerto e “stabile” solo in apparenza. Se si guarda agli schieramenti puri, senza tener conto delle etichette costruite in campagna elettorale, i numeri tra maggioranza e opposizione potrebbero potenzialmente invertirsi. Non è uno scenario fantascientifico, ma una possibilità concreta, già sperimentata in passato proprio da Massimo Grillo quando, da sindaco, vide la sua maggioranza sgretolarsi per defezioni successive. La storia, insomma, non si ripete identica ma mostra inquietanti somiglianze.

In questo contesto, le liste civiche hanno giocato un ruolo determinante, spesso rivelando però un contenuto tutt’altro che “civico”: molti candidati sono politici di professione che hanno scelto contenitori leggeri per intercettare il malessere verso i partiti, sfruttando il rapporto personale con l’elettorato. La logica del “seguire il carro dei vincenti” sembra ancora una volta prevalere, in attesa di tempi migliori per tornare alle proprie appartenenze originarie.

Marsala resta così una città politicamente liquida, dove le maggioranze possono diventare opposizioni e viceversa, e dove la prossima crisi potrebbe essere sempre dietro l’angolo. Ma il primo vero banco di prova è già alle porte: l’elezione del Presidente del Consiglio comunale, poltrona ambita da almeno 5 o 6 esponenti della coalizione vincente. In una maggioranza così eterogenea, costruita più su convenienze che su ideologie, quel voto sarà il primo test di tenuta. Se già lì dovessero emergere crepe, Marsala saprà di dover temere il peggio.

Alberto Di Paola

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