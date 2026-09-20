All’Équipe Chirurgica del marsalese Giacomo Urso il premio Best Insanitas 2026 

Asportato sarcoma retroperitoneale di 22 kg, il chirurgo marsalese Urso guida l’équipe del Civico che ha ricevuto il premio

La Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’ARNAS Civico di Palermo ha vinto il premio Best Insanitas 2026. Il motivo? Un intervento complesso di chirurgia oncologica, l’asportazione di un sarcoma retroperitoneale da 22 chilogrammi. Un caso raro, che ha dell’incredibile. E dietro questo successo c’è la mano esperta del chirurgo marsalese Giacomo Urso, che guida l’équipe del reparto palermitano.

Il premio, promosso dalla testata Insanitas.it, è stato consegnato sabato 19 settembre 2026 al Grand Palladium Sicilia Resort & Spa di Campofelice di Roccella. La struttura si conferma punto di riferimento regionale per la chirurgia oncologica complessa e per la gestione dei tumori rari.

L’intervento eseguito dall’équipe di Urso è stato di elevata complessità e ad alto rischio. Il liposarcoma retroperitoneale è una patologia rara. I medici spiegano che rappresenta il 10-15 per cento di tutti i sarcomi dei tessuti molli. In Italia, i sarcomi retroperitoneali colpiscono da 0,5 a una persona ogni milione di abitanti, con una stima di 30-60 nuovi casi l’anno. Una massa superiore ai 10 chili è un’eventualità eccezionale, che rende il caso del Civico ancora più rilevante dal punto di vista scientifico.

Il tumore interessava il rene destro, il surrene destro e il colon ascendente. Organi asportati in blocco per garantire la radicalità oncologica. Un lavoro di squadra che ha visto impegnati, oltre a Urso, i chirurghi Enrico Bonanno ed Enrico Arnone. L’anestesia è stata condotta da Rosalia D’Acquisto.

“L’intervento ha richiesto una pianificazione meticolosa, data l’estensione del tumore e il coinvolgimento multiplo di diversi organi”, spiega il chirurgo marsalese. “Il successo è frutto della sinergia tra più specialisti ed è reso possibile anche dalle dotazioni tecnologiche assai avanzate di cui siamo dotati. Il paziente è già in ottime condizioni ed è stato dimesso”.

Il premio Best Insanitas 2026 corona questo percorso. “Questo importante e prestigioso riconoscimento è frutto di un grande lavoro di squadra, con passione, impegno e dedizione”, ha dichiarato Urso. “Rappresenta uno stimolo per lo sviluppo di tecniche chirurgiche sempre meno invasive, grazie alla laparoscopia avanzata e alla robotica, per rispondere sempre meglio alle esigenze di salute dei pazienti che ci danno fiducia”.

Giacomo Urso, marsalese doc, è oggi direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale e d’urgenza dell’ARNAS Civico di Palermo. Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Chirurgia generale, ha maturato esperienza in grandi ospedali siciliani prima di approdare al Civico. Il suo curriculum include competenze in chirurgia colorettale, robotica e laparoscopica avanzata, trattamento di ernie ed eventrazioni, chirurgia proctologica e oncologica dell’apparato digerente.

Sotto la sua direzione, l’équipe del Civico ha realizzato casi clinici di rilievo nazionale. L’asportazione del liposarcoma di 22 kg è stato definito un intervento record per dimensioni e complessità tecnica. Un orgoglio per la sanità pubblica siciliana, che dimostra come la presenza di centri ad alta specializzazione sia fondamentale per gestire patologie oncologiche rare.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…