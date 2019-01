Ai domiciliari gli autori del furto di mobili di via Amari a Trapani

I Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno posto agli arresti domiciliari, nelle rispettive abitazioni, i due trapanesi ritenuti responsabili di un recente furto di mobili. Gli arresti sono stati effettuati in esecuzione di un ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, che condivideva pienamente con le risultanze investigative eseguite dai militari.

Si tratta di Salvatore Orlando cl. 60 e Michele Orlando cl. 93 per il reato di ricettazione a seguito del furto di mobili del novembre del 2018 in un negozio della Via Michele Amari. I predetti, dopo le formalità di rito, venivano condotti presso le loro rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’A.G. competente.