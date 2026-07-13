Affidata alla Polisportiva Marsala Volley la palestra Bellina

Affidata la gestione decennale dell’impianto comunale alla Polisportiva Marsala Volley che intende rilanciare la Fortunato Bellina

Affidata alla Polisportiva Marsala Volley la gestione della palestra comunale “Fortunato Bellina”. La determina dirigenziale numero 35 dell’8 luglio 2026 ha infatti approvato la graduatoria definitiva della gara pubblica, assegnando l’impianto alla società sportiva che ha totalizzato 99 punti su 100, piazzandosi al primo posto davanti agli altri concorrenti. Il bando a evidenza pubblica, curato dall’amministrazione, mirava a selezionare un soggetto capace di garantire competenza organizzativa, tecnica e sportiva per la conduzione della struttura.

Il Responsabile unico del procedimento ha certificato la regolarità di tutto l’iter, valutando positivamente il progetto gestionale presentato e verificando la piena attendibilità dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario. La concessione avrà durata decennale e, sottolinea il Comune, non produrrà nuovi costi a carico del bilancio pubblico, rendendo l’operazione sostenibile dal punto di vista finanziario.

L’affidamento è ormai formalmente definitivo e apre una nuova fase per le attività sportive cittadine. La Polisportiva Marsala Volley, che opera insieme ai partner della costituenda ATS Polisportiva Marsala Volley & Associati, si prepara ora a mettere in campo un programma ambizioso. L’obiettivo è rilanciare la palestra Bellina come centro propulsivo per lo sport di base, con attenzione particolare ai giovani atleti del territorio.

L’amministrazione esprime soddisfazione e si augura che questa nuova gestione sappia creare opportunità concrete, ampliando l’offerta formativa e aggregativa per tutta la comunità marsalese.

Alberto Di Paola

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