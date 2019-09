Aeroporto Trapani Birgi, venerdì volo inaugurale Trapani – Napoli

Si torna a parlare di Birgi e di scalo aereo e questa volta per una interessante novita’. Verra’ infatti inaugurata venerdi’ mattina 20 settembre, dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, una nuova rotta pensata appositamente per manager, imprenditori e per gestire i propri viaggi di lavoro infrasettimanali tra Sicilia e Campania.

Ogni lunedi’ e venerdi’, infatti, il turboelica di HelloFly (virtual airline maltese) che opera in collaborazione con il vettore estone Nyxair, volera’ da Trapani Birgi alla volta di Napoli Capodichino. Un collegamento questo che sicuramente incontrera’ da subito il favore e l’interesse da parte non solo di turisti ma anche di professionisti che dal centro sud vogliono arrivare direttamente nella nostra provincia e viceversa, tralasciando altre rotte che porterebbero solo dispendio di tempo e denaro.

Il dettaglio della nuova tratta da Trapani Birgi per Napoli vede per il mese di settembre due voli il lunedi’ e venerdi’, mentre ad ottobre si volera’ il giovedi’ e il lunedi’. Non ci sara’ piu’ il prolungamento per la capitale dell’Albania, Tirana, cosi’ come preannunciato in precedenza lo scorso mese di agosto. Da Airgest, fanno pero’ sapere che “stiamo lavorando anche su questa tratta”. Dunque non e’ escluso che presto avremo un altro collegamento e questa volta direzione est Europa. Ad operare sara’ una Compagnia aerea dell’Estonia, e i voli saranno operati da Nyxair.

Due voli andata e ritorno a settimana, partenza da Trapani alle 8.30 e ritorno da Napoli con partenza alle 15.50. Tariffe a partire da 55 euro solo andata tax incluse, TPS-NAP, queste tariffe hanno lo scopo di lanciare la tratta, per capire la domanda. Sara’ un aeromobile Saab 340 da 33 posti quello con cui HelloFly, che ha scelto come base Trapani, fara’ il suo debutto nei cieli italiani per collegare la Sicilia alla Campania. Il catering rigorosamente siciliano incluso e ci sara’ la possibilita’ di portare con se’ in cabina un bagaglio a mano di 8 kg, imbarcando gratuitamente in stiva un collo da 15 kg.

Cosi’ commenta il nuovo collegamento, il direttore dello scalo Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Michele Bufo: “Ci auguriamo che le rotte Hellofly possano stimolare nuove occasioni di business e di incoming leisure con collegamenti dedicati al mondo delle imprese. Airgest contribuira’ fornendo qualita’ e puntualita’ dei servizi, e riservando tariffe particolarmente scontate ai passeggeri HelloFly per il parcheggio auto in aeroporto”.