Aeroporto saranno aperte martedì le offerte di Alitalia e Blue Air

C’è attesa fra gli operatori turistici per l’apertura delle buste contenenti le offerte per il bando di promozione dell’Aeroporto di Trapani Birgi. Per le 25 tratte messe a bando dalla Regione Sicilia hanno risposto solo 2 compagnie aeree, mentre si è registrata la definitiva uscita di scena del vettore più ambito, Ryanair.

Il Comune di Marsala (capofila della Coalizione di cui fanno parte: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello, Castellammare, Custonaci, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice) comunica che è stato avviato l’iter per l’assegnazione delle tratte alle due Compagnie aeree che hanno presentato offerte, Alitalia e Blue Air.

In pratica, la Commissione nominata dalla CUC Trinacria Sud (Comiso) ha fissato per il prossimo 30 ottobre la riunione per l’apertura delle buste contenenti le offerte dei due vettori e la conseguente aggiudicazione. Il bando, che si avvale di un finanziamento della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo per quasi 14 milioni di euro, era finalizzato al rilancio dell’aerostazione “Vincenzo Florio”.

Scopo dell’operazione milionaria far ritornare a volare gli aerei al Trapani Birgi incentivando la promozione di collegamenti nazionali (verso le regioni Sardegna, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio, Veneto e Friuli Venezia-Giulia) e internazionali (Francia, Polonia, Belgio, Germania, Malta, Olanda, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Scandinavia).

Per il momento non è dato sapere quante e quali sono le tratte che fanno gola alle 2 compagnie aeree che su una cinquantina esistenti stanno partecipando al bando. Si presume che con questa operazione non si riuscirà a garantire quei 2 milioni di passeggeri l’anno in transito tanto sperata dagli operatori turistici.

Intanto prende sempre più corpo l’ipotesi che la Regione Siciliana finirà con unire il Trapani Birgi con Punta Rais e Pantelleria creando polo aeroportuale per la Sicilia Occidentale. La stessa fine sembra segnata per l’aeroporto di Comiso che sarà accorpato assieme a quello di Lampedusa da Catania per dare vita all’altro polo, quello Orientale.

C’è da chiedersi quale siano i ruoli delegati al Trapani Birgi e al Pio La Torre, in che misura saranno potenziati, quanti e quali saranno le tratte garantite e quanti passeggeri, in termini numerici, saranno assicurati rispettivamente ai 2 scali minori; poichè i ha l’impressione che, con questa manovra, si voglia solo fara crescere ancor più Palermo e Catania, sacrificando Trapani Birgi e Comiso.

Del resto è lampante che da quando Ryanair si è trasferita a Punta Rais quest’ultimo ha toccato cifre record in termini di passeggeri in transito: +14,5% ad agosto (con obiettivo sette milioni di viaggiatori entro il 2018).