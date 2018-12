Aeroporto, il senatore Santangelo: “un’unica società pubblica di gestione di tutti gli scali siciliani”

Per il rilancio degli Aeroporti in Sicilia, soprattutto per garantire un futuro migliore a quelli più piccoli il Sottosegretario di Stato Vincenzo Maurizio Santangelo sposa la proposta lanciata dal Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci di far confluire le attuali 4 società di gestione e le due gestioni dirette Enac delle isole minori sotto un’unica grande e competitiva società pubblica.

Riportiamo di seguito la nota diramata da Santangelo.

“Oggi ho ricevuto la gradita visita della dott.ssa Elena Ferraro, consigliera dimissionaria di Airgest SpA. Il futuro dell’Aeroporto di Trapani Birgi è stato l’argomento centrale della nostra discussione. Insieme abbiamo ragionato sui gravi rischi per il nostro territorio che deriverebbero da una privatizzazione degli aeroporti guidata solo da interessi ed obiettivi che alcune lobby interessate perseguono da tempo e che dobbiamo contrastare” così il Sottosegretario di Stato Vincenzo Maurizio Santangelo sulla questione dell’aeroporto di Trapani Birgi e degli aeroporti siciliani.

“Non spetta a me riportare i motivi alla base dell’uscita di scena di Elena Ferraro dal Consiglio amministrazione di Airgest – ha continuato – ma è arrivato il momento in cui le persone più accorte e gli amministratori devono dire chiaramente da che parte stanno.

Abbiamo di fronte il rischio sempre più concreto che si arrivi ad una privatizzazione che vanificherebbe l’enorme investimento pubblico fatto nel tempo sull’Aeroporto e sulla stessa Airgest, i cui conti sono in disordine da diversi mesi.

Con opportune strategie e con una gestione manageriale, i bilanci della società possono essere riportati in ordine, come dimostrano le gestioni degli aeroporti di Punta Raisi e Fontanarossa, i cui conti, in rosso fino a qualche anno fa, sono oggi in attivo.

La Regione deve guidare questo processo, che vede coinvolta anche Airgest, di sua proprietà.

Nell’immaginare un grande progetto per la Sicilia, non possiamo partire da una privatizzazione degli aeroporti ma, al contrario, dobbiamo riuscire a rilanciare queste infrastrutture sottraendole alla speculazione con la creazione di una Rete aeroportuale regionale unitaria.

Gli aeroporti siciliani, gestiti da un’unica regia Regionale, dovrebbero utilizzare i potenziali profitti dei prossimi anni come una leva per garantire lo sviluppo di tutto il territorio Siciliano che ha enormi possibilità, ancora del tutto inespresse, anche e soprattutto nel turismo”.

“Ribadiamo che saremo al fianco di chiunque voglia confrontarsi seriamente per garantire un percorso chiaro e soprattutto al riparo da interessi di parte, per mettere anche gli aeroporti siciliani al centro di una strategia intermodale vincente” ha così concluso il Sottosegretario Santangelo”.

E’ solo una delle tante proposte in gioco da non sottovalutare, visto che i sindaci din Marsala e Trapani, le principali città interessate allo sviluppo di Trapani Birgi, come anche i grossi imprenditori del territorio continuano a disinteressarsi. Si ha l’impressione che il futuro dello scalo trapanese non interessi ad alcuno e più passa il tempo sempre più risorse occorrono per rimettere dignitosamente in moto l’aerostazione