Addio a Gioacchino Aldo Ruggieri, il preside che ha fatto la storia di Marsala

Si è spento a 98 anni il preside Gioacchino Aldo Ruggieri, figura storica della scuola e della politica marsalese.

Lutto nel mondo della scuola, della politica e della cultura a Marsala: se n’è andato Gioacchino Aldo Ruggieri… in silenzio, come aveva sempre vissuto. Aveva 98 anni e una vita piena, spesa interamente per gli altri. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente Marsala, perché chi lo ha conosciuto sa bene che non se ne va soltanto un ex preside o un ex presidente della Provincia, ma un pezzo di memoria viva di questa città.

Nato il 10 gennaio del 1928, Ruggieri apparteneva a quella generazione di uomini che hanno costruito il dopoguerra con le mani e con la testa, senza mai cercare i riflettori ma facendo sempre il proprio dovere con rigore e passione. La sua vita è stata un lungo viaggio tra i banchi di scuola, le aule del consiglio comunale e le pagine dei giornali. Sempre con la stessa coerenza, la stessa umanità, la stessa voglia di esserci.

Laureato in Lettere Classiche, ha insegnato per anni nelle scuole medie e nei licei della provincia di Trapani, fino a diventare preside del Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala. In cattedra era severo ma giusto, esigente ma capace di ascoltare. Per generazioni di studenti è stato molto più di un professore: un punto di riferimento, un adulto di cui fidarsi, uno che sapeva guardare oltre il voto e vedere la persona. E quella stessa attenzione per l’umano l’ha portata anche in politica.

È stato consigliere comunale a Marsala, consigliere provinciale e infine presidente della Provincia regionale di Trapani. Nella Democrazia Cristiana ha rappresentato un modo di fare politica che oggi sembra lontanissimo: sobrio, competente, mai sopra le righe, sempre attento al territorio e alla gente. Non parlava mai a vuoto, ascoltava prima di rispondere, e quando parlava le sue parole avevano il peso di chi ha studiato e ha vissuto. Ma Ruggieri era anche un uomo di penna. Per anni ha curato sul Giornale di Sicilia la rubrica “Storia e storie marsalesi”, amatissima dai lettori. Con uno stile colto ma accessibile, ha raccontato la Sicilia occidentale, i suoi personaggi, le tradizioni, i luoghi dell’anima come la Riserva dello Stagnone, dove amava rifugiarsi per scrivere e pensare.

Ha pubblicato volumi preziosi sulla storia di Marsala, vere e proprie testimonianze di un amore incondizionato per le proprie radici. Oggi che non c’è più, il mondo della scuola e della politica marsalese piange uno dei suoi figli migliori. Chi l’ha incrociato su un marciapiede o in un ufficio pubblico ricorda il suo sorriso gentile, la sua mano tesa, la sua disponibilità a fermarsi per due chiacchiere.

Era un uomo che sapeva ascoltare, e questo lo rendeva speciale in un’epoca in cui tutti parlano e nessuno ascolta. Lascia il figlio Paolo, avvocato e già vicesindaco di Marsala, che ha raccolto il testimone di una passione politica e civile che in famiglia si tramanda da generazioni.

A lui e a tutta la famiglia Ruggieri vanno le più sentite condoglianze del direttore responsabile, che ha avuto il privilegio di conoscere e stimare quest’uomo straordinario, e della redazione di Marsala News. Marsala oggi è più povera senza di lui, ma più ricca per tutto ciò che ci ha lasciato.

Alberto Di Paola

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