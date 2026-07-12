Acqua, dal 15 luglio disagi a Marsala nella distribuzione

Stop all’erogazione dell’acqua il 15 luglio a Marsala nella fascia oraria 9:30-16:30. Disagi per centro, Strasatti e Lidi del versante Sud.

L’acqua potrebbe mancare il prossimo 15 luglio nei rubinetti a Marsala. Lo comunica l’Amministrazione comunale nel rendere noto l’avvio di lavori, nella fascia oraria 9:30-16:30, nella cabina elettrica dei pozzi dell’acquedotto.

La società E-Distribuzione ha comunicato che nella giornata del 15 luglio effettuerà interventi urgenti sulla propria cabina elettrica che alimenta i pozzi di Sinubio. Questi impianti subiranno un’interruzione di energia elettrica e non potranno erogare acqua in quella fascia oraria. Ma il disagio non si fermerà al termine dei lavori. L’acqua non tornerà a scorrere subito dopo il ripristino dell’energia elettrica, bensì solo dopo il raggiungimento della pressione di erogazione necessaria. E alcune zone della città rischiano di rimanere a secco anche per diversi giorni.

A scopo precauzionale, il Servizio Idrico comunale ha già avviato misure preventive che comportano una temporanea revisione delle turnazioni. Da oggi e fino a mercoledì prossimo, nel centro urbano la chiusura dell’acqua sarà anticipata di circa un’ora. Nella zona di Strasatti l’erogazione sarà posticipata al 16 luglio. Sul versante dei Lidi Sud, invece, il servizio sarà avviato dalle ore 14 circa fino alle 7 del mattino successivo. L’Amministrazione raccomanda ai cittadini di fare scorte di acqua il giorno prima dell’interruzione temporanea del servizio, per limitare i disagi durante le ore di stop. L’acqua è una risorsa essenziale e la sua assenza, anche per poche ore, può creare problemi significativi alla vita quotidiana. La raccomandazione è valida soprattutto per le famiglie con bambini piccoli o persone anziane.

I tecnici comunali invitano alla pazienza e ricordano che il ritorno alla normalità potrebbe richiedere diverse ore. Alcune zone periferiche e del centro storico, storicamente più sensibili ai cali di pressione, potrebbero restare senz’acqua anche nei giorni successivi. Per questo motivo l’invito a fare scorte di acqua resta valido per tutti i residenti. L’acqua è un bene prezioso e la sua gestione richiede attenzione, ma anche collaborazione e comprenzione da parte di tutti.

Alberto Di Paola

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