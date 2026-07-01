“A Scurata 2026” abbraccia la Sicilia occidentale

La rassegna culturale che coinvolge cinque comuni con la formula “peri peri” in Sicilia Occidentale. Ventuno appuntamenti tra musica, teatro e parole

Il sole che cala sul mare dello Stagnone e i primi raggi che accendeno il nuovo giorno sulle isole Egadi. Sono questi i due estremi ideali che disegnano il percorso della nona edizione di ‘A Scurata’, la rassegna estiva promossa dal Mac di Marsala che dal 25 luglio al 6 settembre trasformerà la provincia in un palcoscenico diffuso.

Ventuno serate tra albe e tramonti, con un’idea di cultura che non si chiude in un unico spazio ma si allarga a macchia d’olio, abbracciando territori e comunità. Villa Genna a Marsala, il polmone verde affacciato sulla laguna, sarà il cuore pulsante della manifestazione, ma il festival quest’anno allarga i suoi orizzonti con la formula “peri peri”, coinvolgendo i comuni di Mazara del Vallo, Santa Ninfa e Salemi, e spingendosi fino a Levanzo e Marettimo.

L’edizione 2026 segna un cambio di passo significativo per la rassegna, nata dall’incontro tra il tramonto sullo Stagnone e le arti dello spettacolo. Villa Genna sostituisce la precedente locationdelke Saline Genna e diventa il fulcro della manifestazione, con dodici spettacoli in programma dal primo al 28 agosto. La scelta non è casuale. L’area verde, immersa nella riserva naturale, offre una cornice suggestiva che esalta il senso identitario della rassegna, dove gli artisti si esibiscono con il sole che cala alle loro spalle, regalando al pubblico un’esperienza unica. Ma ‘A Scurata’ non si ferma qui.

L’apertura è affidata all’alba di Levanzo, il 25 luglio, sul sentiero per Cala Minnola, con il concerto “Quattru petri” di Riccardo Sciacca e Gregorio Caimi. La chiusura, invece, sarà il 6 settembre a Marettimo, a Case Romane, con “Lacrimi di Sali”, un intervento musicale all’alba che trasforma il commiato in una promessa di ritorno.

Salvatore Sinatra, presidente del Mac, ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi presso l’Ouverture delle Cantine Pellegrino, che l’obiettivo è quello di ampliare ancora i propri orizzonti negli anni a venire. La formula “peri peri”, che letteralmente significa “intorno intorno”, è stata pensata proprio per coinvolgere i comuni della provincia, creando un circuito culturale che valorizza i luoghi e racconta l’identità di una terra. Un concetto di cultura, sottolinea Sinatra, che crea momenti di autentica bellezza e lascia un segno in chi li vive. Il cartellone di quest’anno è di alto livello e spazia tra generi diversi, dal teatro classico alla world music, dal jazz alla musica d’autore, con artisti di fama nazionale e internazionale.

Gregorio Caimi, direttore artistico del Mac, ha tracciato le linee del programma, sottolineando l’eccezionalità di Villa Genna come palcoscenico. L’edizione si apre, il primo agosto, con “La vuci di Rosa” di Luana Rondinelli, con Donatella Finocchiaro e I Musicanti di Gregorio Caimi, un viaggio teatrale e musicale che racconta la Sicilia attraverso la figura di Rosa Balistreri e la poesia di Ignazio Buttitta. Seguiranno, il quattro agosto, i Dialoghi sonori del Paolo Passalacqua trio, con un repertorio che spazia tra mainstream, bebop e jazz moderno. Il sei agosto sarà la volta di Marciante, cantautore tra le voci più originali del pop-jazz contemporaneo, mentre il nove agosto salirà sul palco Gulino, storico frontman dei Marta Sui Tubi, che presenterà il nuovo singolo “Dio è Donna”.

Il dieci agosto la rassegna volgerà lo sguardo verso le Egadi e animerà l’isola di Marettimo con l’omaggio a Franco Battiato “E ti vengo a cercare”, un concerto che è anche un tributo a Giuni Russo. L’undici agosto si torna a Villa Genna con il doppio set “Jazz al tramonto” che vedrà alternarsi gli Elimi e i Manosanta Hard Soul di Bob Salmieri.

Il dodici agosto, invece, ‘A Scurata approderà a Mazara del Vallo, al Collegio dei Gesuiti, con Rosario Lisma e I Musicanti che porteranno in scena “L’isola nell’isola”, uno spettacolo che racconta la Sicilitudine. Il tredici agosto, a Villa Genna, sarà di scena “Our Favorite Things” di Sade Mangiaracina e Osvaldo Lo Iacono, un dialogo tra pianoforte, sintetizzatori e chitarre che attraversa le opere e gli artisti che hanno segnato la loro formazione. Il sedici agosto, ancora a Villa Genna, l’esibizione dell’Aldo Bertolino Jazz Quartet con Simona Trentacoste, che proporrà un viaggio tra standard e brani originali con un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita.

Il programma si arricchisce con gli appuntamenti “peri peri”. Il diciotto agosto a Santa Ninfa, presso l’Anfiteatro, la Kinisia Blues Band porterà in scena “Il blues è femmina”, un viaggio attraverso la storia del blues raccontato attraverso le grandi voci femminili. Il ventuno agosto, a Villa Genna, “Ognunu havi ‘n sigretu” con Malmaritate e la partecipazione di Luana Rondinelli, un ensemble femminile potente e raffinato. Il ventitré e ventiquattro agosto il teatro classico sarà protagonista con “Elena di Euripide”, adattamento e regia di Nicasio Anzelmo, con un cast d’eccezione che include Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini. Il ventisette agosto la programmazione si divide tra Villa Genna, con “Ippolito Nievo: processo all’Unità d’Italia” di Gianluca Guidi, e il Castello Normanno di Salemi, con l’Officina Artistica Carpe Diem. Il ventotto agosto il gran finale a Villa Genna con Agricantus che presenta E.A.R. – Elektron Akoustikòs Riza.

La rassegna ha ottenuto il patrocinio del Comune di Marsala. La sindaca Andreana Patti, presente alla conferenza stampa, ha espresso soddisfazione per la qualità della proposta culturale e ha lanciato una disponibilità per gli anni successivi a copartecipare alla sua ideazione. Un segnale importante per un festival che, come ha ricordato il tesoriere del Mac, l’avvocato Giacomo Frazzitta, è nato dal basso, è senza scopo di lucro e si è sempre avvalso del sostegno di privati. Un appello, quello di Frazzitta, affinché le istituzioni riconoscano il valore di un’avventura amata da cittadini e turisti. La collaborazione con l’associazione Equitazione Club Marsala presieduta da Tommaso Favata che gestisce Villa Genna e con il comitato Miglioriamo Marsala, insieme al sostegno di sponsor come Cantine Pellegrino, che ha ribadito il suo impegno per la cultura attraverso le parole di Maria Chiara Bellina, testimonia la capacità della rassegna di creare reti e connessioni.

I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili al link https://mac.organizzatori.18tickets.it/ e anche presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone”. Maggiori informazioni sul sito www.scurata.it. ‘A Scurata 2026 si conferma un evento capace di unire bellezza, identità e comunità, confermando la sua vocazione a essere non solo un festival, ma un’esperienza che segna il territorio e chi la vive.

Alberto Di Paola

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