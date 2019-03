A Mazara del Vallo il tour “Una Vita da Social” – Edizione 2019

È giunto nei giorni nella città di Mazara del Vallo il tour “Una Vita da Social” – Edizione 2019, la campagna di sensibilizzazione ideata e seguita dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il MIUR e cofinanziato dalla Commissione europea con l’obiettivo di aiutare gli utenti della Rete a navigare in piena sicurezza e a gestire con consapevolezza i dati condivisi online.

Ad essere coinvolti nell’iniziativa sono stati studenti ed insegnanti che, avvalendosi delle specifiche competenze della Polizia Postale, hanno potuto conoscere i rischi connessi ad un uso di Internet e dei social network non adeguatamente consapevole.

La cornice che ha ospitato la sosta di una vera e propria aula itinerante, realizzata con l’allestimento di numerose attrezzature informatiche e multimediali all’interno del Truck simbolo del progetto, è uno dei luoghi principali della città: Piazza della Repubblica.

L’iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti provenienti dagli Istituti Comprensivi “Pirandello” e “ Borsellino Ajello” di Mazara del Vallo.

Più di un centinaio di studenti sono potuti salire all’interno del Truck per ascoltare le lezioni e i preziosi consigli del personale della Polizia di Stato a cui hanno potuto rivolgere tutte le loro domande e curiosità su come navigare correttamente in Internet.