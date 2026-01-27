Search
A Marsala nell’incertezza del centro destra “Liberi” sostengono Grillo

Redazione27 Gennaio 2026 12:23

Le liste civiche attorno al raggruppamento “Liberi” sostengono Grillo a Sindaco mentre il centro destra è ancora in cerca di un candidato che lo compatti. Intanto Andreana Patti avrebbe fatto il miracolo di unire il centro sinistra quando si fanno avanti i candidati Domingo e Curatolo

 

Il raggruppamento di liste civiche orbitanti attorno a “Liberi”  rompe gli indugi e si schiera. I civici: Liberi, Lilibeo Viva e Città Territorio, insieme ai consiglieri Ferrantelli e Di Girolamo, hanno confermato ieri sera il sostegno unanime a Massimo Grillo. Per le liste civiche, il sindaco uscente resta il perno per una rigenerazione urbana attesa da decenni e avviata di recente. Le liste civiche con la loro scelta mirano a blindare la continuità amministrativa di Massimo Grillo attraverso il proprio coinvolgimento e sollecitano i partiti nazionali a fare da garanti di stabilità.
Tuttavia, il quadro politico marsalese appare ancora frammentato. Il centrodestra ufficiale non ha ancora trovato la quadra, si cerca un nome capace di fare da collante. L’ipotesi più accreditata porta a Enzo Sturiano, Forza Italia, ma resta in piedi l’opzione Nicola Fici, sostenuto da diverse civiche e gradito a parte dello schieramento. Grillo comunque resta ancora in gioco, potrebbe accadere anche la convergenza su di lui, seppure appare molto improbabile. In politica tutto è possibile, intanto ch’è l’incertezza domina.
Sul fronte opposto, il centrosinistra sembra aver trovato l’accordo ufficioso su Andreana Patti, la cui tenuta andrà però verificata nell’urna. Sullo sfondo, le candidature di Leonardo Curatolo e Eugenio Domingo che dovranno essere ufficializzate con la raccolta delle 400 firme previste dalla legge 81/1993 per accedere alla competizione.
Alberto Di Paola
COMUNICATO STAMPA INTEGRALE

Le liste che fanno capo al movimento Liberi, Lilibeo  Viva,  Città Territorio ed ai consiglieri comunali Ferrantelli e Di Girolamo, a seguito di un incontro avvenuto ieri sera,confermano in modo unanime la propria adesione alla candidatura di Massimo Grillo quale punto di riferimento autorevole per la costruzione di un ambizioso progetto amministrativo nel solco del processo di rigenerazione urbana già in essere e che Marsala attendeva da decenni. La nostra scelta nasce dalla consapevolezza del lavoro svolto in questi anni, dei risultati già conseguiti e della visione di sviluppo che intendiamo condividere e rafforzare insieme ai cittadini e a tutte le forze responsabili del centrodestra.Accogliamo con particolare apprezzamento l’impegno di quanti stanno lavorando all’unità del centrodestra quale valore imprescindibile non solo per vincere, ma soprattutto per governare con stabilità, responsabilità e credibilità. I rappresentanti delle suddette liste ritengono che la guida di Massimo Grillo, oggi inserita in un percorso rinnovato e maggiormente strutturato, rappresenti la soluzione più adeguata per garantire che i 5 anni a venire siano forieri di nuovi importanti successi per Marsala. Una leadership che si fonda sui risultati raggiunti, ma che si apre con convinzione a un clima nuovo: inclusivo, partecipato, condiviso e orientato alla corresponsabilità. Grazie anche al ruolo di garanzia assunto dai partiti nazionali del centrodestra, chiamati a sostenere e accompagnare la costruzione di una coalizione ampia, affidabile e politicamente solida, questo percorso mira alla piena condivisione di intenti e di responsabilità amministrative e politiche. La presenza e l’impegno diretto delle forze politiche nazionali assicurano un quadro stabile per tutti i potenziali alleati, compresi i consiglieri che in passato hanno avuto posizioni legittimamente distanti o critiche, e che oggi possono ritrovarsi in un equilibrio politico sorretto da programmi e garanzie condivise.Le liste individuano come indispensabile definire da subito un metodo chiaro e partecipato, fondato su:Costruzione condivisa del programma, attraverso tavoli tematici che coinvolgano partiti, liste civiche, competenze professionali e rappresentanze sociali della città. Assunzione di responsabilità dei partiti nazionali, chiamati a garantire continuità politica, visione strategica e coerenza del percorso comune.Impegno a evitare personalismi e soluzioni improvvisate, mettendo al centro esclusivamente il merito delle proposte e le esigenze della città. Apertura inclusiva a tutti i soggetti che condividono il progetto di una coalizione moderna, radicata e capace di governare con credibilità.

Firmato
Manuela Cellura,
Ignazio Bilardello,
Cipriano Sciacca,
Pino Ferrantelli,
Gaspare Di Girolamo
