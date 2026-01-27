A Marsala nell’incertezza del centro destra “Liberi” sostengono Grillo

Le liste civiche attorno al raggruppamento “Liberi” sostengono Grillo a Sindaco mentre il centro destra è ancora in cerca di un candidato che lo compatti. Intanto Andreana Patti avrebbe fatto il miracolo di unire il centro sinistra quando si fanno avanti i candidati Domingo e Curatolo

Il raggruppamento di liste civiche orbitanti attorno a “Liberi” rompe gli indugi e si schiera. I civici: Liberi, Lilibeo Viva e Città Territorio, insieme ai consiglieri Ferrantelli e Di Girolamo, hanno confermato ieri sera il sostegno unanime a Massimo Grillo. Per le liste civiche, il sindaco uscente resta il perno per una rigenerazione urbana attesa da decenni e avviata di recente. Le liste civiche con la loro scelta mirano a blindare la continuità amministrativa di Massimo Grillo attraverso il proprio coinvolgimento e sollecitano i partiti nazionali a fare da garanti di stabilità.

Tuttavia, il quadro politico marsalese appare ancora frammentato. Il centrodestra ufficiale non ha ancora trovato la quadra, si cerca un nome capace di fare da collante. L’ipotesi più accreditata porta a Enzo Sturiano, Forza Italia, ma resta in piedi l’opzione Nicola Fici, sostenuto da diverse civiche e gradito a parte dello schieramento. Grillo comunque resta ancora in gioco, potrebbe accadere anche la convergenza su di lui, seppure appare molto improbabile. In politica tutto è possibile, intanto ch’è l’incertezza domina.

Sul fronte opposto, il centrosinistra sembra aver trovato l’accordo ufficioso su Andreana Patti, la cui tenuta andrà però verificata nell’urna. Sullo sfondo, le candidature di Leonardo Curatolo e Eugenio Domingo che dovranno essere ufficializzate con la raccolta delle 400 firme previste dalla legge 81/1993 per accedere alla competizione.