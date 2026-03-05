Si terrà lunedì 9 marzo a Marsala la presentazione del libro “Dare un’anima alla politica” di Don Bruno Bignami. Appuntamento da non perdere.

Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI., presenta il suo libro a Marsala. L’incontro, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), si svolgerà nella sala Enzo Genna del Complesso Monumentale San Pietro, a partire dalle ore 17:00. Il libro, pubblicato dalle Edizioni San Paolo con una prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi, il volume si avvale della metafora evangelica del lievito per delineare il ruolo dei cristiani nella società contemporanea: una presenza discreta ma capace di fermentare la pasta, offrendo un contributo essenziale per il bene comune.

L’opera si divide in una prima parte esplorativa, che analizza le radici teologiche della dottrina sociale della Chiesa, e una seconda parte che raccoglie preziose testimonianze di figure che hanno incarnato questo ideale, come Tina Anselmi, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e David Sassoli. Don Bruno Bignami, sacerdote cremonese classe 1969, ordinato nel 1994 e dal 2018 direttore dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI, è anche docente di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana e profondo conoscitore del pensiero di Don Primo Mazzolari, di cui è postulatore della causa di beatificazione.

Dopo i saluti istituzionali, introdurrà la serata Giorgio D’Antoni, Presidente Regionale MCL Sicilia. Seguiranno gli interventi di Mons. Gaspare Gruppuso, Assistente ecclesiastico provinciale, e di Francesco Saverio Calcara, Responsabile del Dipartimento Cultura MCL Trapani. Le conclusioni saranno affidate ad Alfonso Luzzi, Presidente Nazionale MCL. A moderare l’incontro sarà Giovanni Sinacori, Presidente Provinciale MCL Trapani.

Nel corso dell’evento, l’autore dialogherà con quanti vorranno intervenire, offrendo un’occasione di confronto sul ruolo dell’impegno politico e sociale ispirato ai valori cristiani.

