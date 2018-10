Violenza sessuale aggravata ai danni di minore, arrestato pensionato a Castelvetrano

Un pensionato già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato a Castelvetrano per espiare una pena. Lo scorso fine settimana i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano hanno Vincenzo Ingrassia, 54enne domiciliato a Castelvetrano. Al predetto veniva notificato un ordine di carcerazione emesso il 03.10.2018 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dovendo espiare la pena di 8 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata in continuazione ai danni di minore. L’arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’A.G. mandante, veniva associato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

