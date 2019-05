Verso la finale nazionale del festival “Je só Pazzo” a Fiuggi

C’è attesa nel mondo della musica italiana per la fase finale del festival “Je só Pazzo” a Fiuggi, a cui parteciperanno circa 400 aspiranti cantanti provenienti da tutto il Paese, fra cui tanti siciliani, vincitori delle semifinali Regione Sicilia che si sono tenute 11 e 12 maggio scorso ad Acitrezza.

Sono 48 i ragazzi siciliani che hanno conquistato la finale dopo essersi esibiti in una delle 4 categorie in gara (Teenager, Giovani, Inediti, Baby /Junior), davanti ad una giuria din tutto rispetto: Enzo Longobardi (produttore), Silvana Matarazzo (consulente d’immagine cantanti Festival di Sanremo), Valerio Gridelli (produttore), Lucas Giacalone (critico musicale), nonchè Michele Torpedine, importante produttore del panorama musicale internazionale nel suo attivo ha lavorato cantanti di grande rilievo come Vasco Rossi, Zucchero, Giorgia, Bocelli e non ultimi i tre giovani tenori “Il Volo”. Le selezioni regionali del concorso Internazionale dedicato a Pino Daniele ” Je so Pazzo “, che si svolge sotto la direzione artistica Adriano Pennino, si sono avvalse del prezioso contributo di Titti Ninni e Stephany Falasconi della produzione artistica.

Lucas Giacalone, marsalese, da diversi anni punto di riferimento di diversi concorsi canori, ha fatto parte della giuria come critico musicale. “Un’esperienza entusiasmante ed un ruolo difficile allo stesso tempo visto lo standard qualitativo dei partecipanti, quasi tutti meritevoli di poter passare la selezione – dice Giacalone -. Da ‘critico’, ruolo per il quale sono stato inserito nella prestigiosa rosa dei giurati, non posso che esaltare l’elevata professionalità con cui l’organizzazione ha gestito l’evento. Sono stato particolarmente colpito dalle doti umane di Michele Torpedine, ritenuto una sorta di “Re Mida” della musica italiana. Oltre ad essere un componente della giuria si è impegnato per mettere a proprio agio i concorrenti, una sorta di ‘full immersion’, ascoltava le giovani promesse, li incoraggiava e li aiutava ad esibirsi con naturalezza. Un grande, un grandissimo professionista”

La Finalissima del festival “Je só Pazzo” di Fiuggi si terrà il 30 Giugno 2019 ed i 24 “fortunati” – ma se permette i più bravi – avranno il privilegio di esibirsi dal vivo con la band di Pino Daniele: Tony Espostito – Tullio De Piscopo – James Senese – Ernesto Vitolo, con un brano ovviamente dedicato al cantautore, mentre in gara presenteranno il brano portato al concorso. Gli altri finalisti invece ed i premi speciali si esibiranno su base con il brano portato al concorso e tutti gareggeranno per il vincitore assoluto e gli altri premi messi in palio.