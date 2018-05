Vergogna, a Marsala continua a mancare l’acqua

Vergogna. Non vi è parola più appropriata per raccontare la storia infinita dell’acqua che non scorre, da giorni, dai rubinetti della città. A monte dell’ennesimo disagio un gusto, anzi due contemporaneamente, alla condotta principale che porta l’acqua dai pozzi di Sant’Anna al centro. A distanza di una settimana, o giù di lì, è la seconda volta che Marsala resta a secco a causa dell’ennesimo scoppio della conduttura a causa della vetusta tubazione e alla pressione con cui viaggia l’acqua. E, la colpa, degli ultimi guasti, sarebbe stata proprio la pressione, recentemente aumentata per consentire all’acqua, dopo la riparazione di via Tunisi, di raggiungere le abitazioni delle zone più elevate e della periferia a nord. Ciò avrebbe procurato il guasto di via Bue Morto e degli altri due sulla via Mazara (in località Casa Bianca e Ponte Fiumarella).

Tempestivo è stato l’intervento degli uomini e mezzi dell’ufficio Acquedotto Del Comune che hanno lavorato pure di notte, illuminando il cantiere con fari, per ridurre i tempi. Purtroppo non è servito a tanto, gran parte della Città, a distanza di 4 giorni, è ancora a secco. L’impianto non sopporta la pressione eccessiva e tutta la parte “alta” della città è gran parte della periferia non ricevono acqua.

La situazione è drammatica. La pressione non può essere aumentata e gran parte dei marsalesi continua a rimanere senza acqua. Il servizio autobotti del Comune è carente, solo due mezzi per una città di oltre 80 mila abitanti. La precedenza viene data alle grandi utenze: edifici pubblici, scuole e condomini con grandi cisterne. Per i “comuni mortali” non sembra esserci speranza. Mentre i rubinetti continuano a rimanere a secco monta la protesta dei cittadini. Gli uffici dell’acquedotto e la segreteria del sindaco sono tempestato da telefonate e dalle visite di gran parte dei cittadini. L’acqua è un bene troppo prezioso e non vi sono giustificazioni plausibili.