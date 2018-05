VELA – Il marsalese Marco Genna, della Società Canottieri, vince il Trofeo Optisud 2018

A Formia un bellissimo week end di vela giovanile per la II tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport, valida anche come ultima prova del Trofeo Optisud 2018. Grande soddisfazione da parte del coach della Società Canottieri Marsala Enrico Tortorici per i risultati raggiunti dai suoi atleti, che si sono distinti durante tutte le prove disputate. Due giorni caratterizzati da condizioni meteo perfette, con sole e vento intorno ai 13 nodi, e dalla presenza di oltre 300 Optimist che hanno regatato nel Golfo di Gaeta, regalando uno splendido spettacolo anche per gli appassionati da terra. Il programma è stato rispettato con la disputa di tutte e 6 le prove previste, tre nella prima giornata di sabato e ulteriori tre domenica.

Il bravissimo timoniere marsalese Marco Genna, è salito sul terzo gradino del podio parimerito tra gli Juniores, risultato che gli ha consentito, a seguito degli ottimi piazzamenti ottenuti nelle precedenti tappe, di conquistare il prestigioso Trofeo Optisud 2018, incoronando una stagione agonistica che, sebbene nelle fasi iniziali, si prospetta foriera di soddisfazioni. Nella stessa categoria, Alberto Incarbona si è piazzato al 17° posto, mentre Silvia Adorni ha chiuso in 28esima posizione.

Anche nella categoria dei Cadetti, primeggia la Società Canottieri Marsala con la vittoria assoluta di Giulio Genna, che conferma il proprio potenziale tecnico riuscendo a conquistare ben tre primi posti nella seconda giornata; ottime prestazioni anche per Michele Adorni, che si è aggiudicato il 4° posto in classifica, mentre Yusei Castroni ha chiuso la competizione al 32° posto.