Ustionata da una medusa va in arresto cardiaco e rischia di annegare a San Vito Lo Capo

Sfiorata la tragedia, ieri mattina, sulla spiaggia libera di San Vito lo Capo dove una donna a seguito di una ustione da medusa è collassata vicino alla riva. Una turista ventottenne, in spiaggia con i familiari, si è infatti sentita improvvisamente male a causa di uno choc anafilattico, collassandosi a pochi metri dalla riva, nel tratto di Spiaggia Libera di San Vito lo Capo. Grazie alla prontezza di riflessi ed alla professionalità degli assistenti bagnanti della Federazione Italiana Salvamento Acquatico e dal Team di Soccorritori della A.S.D. Project Diver sezione Disabili No Limits, in servizio presso la spiaggia accessibile per disabili “Zero Barriere”, la giovane turista è stata soccorsa tempestivamente, prima che potessero insorgere altre complicazioni.

Il Team di volontari della Disabili no Limits (Roberta Corona, Filippo Scuderi, Alessio Morici Stefano Corona ed Irene Balestrazzi), resisi subito conto della gravità dell’evento con la bagnante in arresto respiratorio, hanno immediatamente allertato il 118. Nell’attesa il Team ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza sotto la guida del Coordinatore, praticando tutte le manovre di Emergenza necessarie, con l’ausilio delle dotazioni di sicurezza in dotazione presso la spiaggia “Zero Barriere”, dal Monitoraggio Cardiaco per mezzo del Defibrillatore, alla somministrazione di Ossigeno e controllo istante per istante della Saturazione della malcapitata. All’arrivo del 118, la turista è stata presa in carico dal personale sanitario e condotta al punto di primo soccorso del 118 di San Vito lo Capo per gli accertamenti di rito.

fonte: www.trapanioggi.it