Università, al via bando di concorso per borse di studio: ecco chi può partecipare

Emanato un bando di concorso – per il prossimo anno accademico – per l’attribuzione di borse di studio e altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario. A firmarlo è stato Giuseppe Amodei, commissario straordinario dell’Ersu Palermo. Destinatari del bando sono gli studenti universitari dell’università degli studi di Palermo e dell’università LUMSA di Palermo. E ancora, gli studenti delle Accademie di Belle Arti di Palermo, “Kandinskij” di Trapani, “Abadir” di San Martino delle Scale, “Michelangelo” di Agrigento. Gli studenti dei Conservatori di Musica “Bellini” di Palermo, “Scontrino” di Trapani, “Toscanini” di Ribera.

“Esprimo soddisfazione per il lavoro fatto con l’obiettivo di potere garantire sempre di più agli studenti meritevoli e bisognosi il giusto sostegno in termini economici e di servizi – sottolinea Amodei – ed esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla dirigenza e dai lavoratori dell’Ersu Palermo che si sono impegnati anche per questa nuova fase che prevede importanti cambiamenti come nel caso del servizio di ristorazione per il quale, oltre a una migliore qualità e capillarità del servizio, è previsto la possibilità di una diversa gestione dei pasti per limitare il fenomeno degli sprechi alimentari e per incentivare un uso consapevole delle risorse disponibili”.

Le borse di studio sono destinate agli studenti dei corsi di: laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale (nuovo ordinamento). Dottorato di ricerca purché non retribuiti. Specializzazione purché non retribuiti. Dell’alta formazione artistica e dell’alta formazione musicale.

La domanda di concorso dovrà essere compilata online, entro le ore 14 di giorno 10 settembre 2018, secondo le modalità previste dal bando di concorso pubblicato sul sito www.ersupalermo.gov.it al link https://www.ersupalermo.gov.it/amministrazionetrasparente/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/Bando-di-concorso-ERSU-di-Palermo-2018_20191.pdf

I requisiti per potere partecipare al concorso sono di reddito (certificato dai CAF, centri di assistenza fiscali) non dovendo superare un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di euro 23.253,00 e un ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) di euro 50.550,00. Per gli studenti frequentanti il secondo anno e successivi ci sono anche dei requisiti di merito minimo da possedere secondo apposite tabelle.

Per ogni ulteriore informazione:

PALERMO – URP ERSU – Ufficio Relazioni con il Pubblico. Viale Delle Scienze ed. 1 – Tel. 091.654 6050/6 – Mail urp@ersupalermo.gov.it

Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9/13 e mercoledì anche ore 15/17

AGRIGENTO – Sede decentrata ERSU – Via Quartararo, 6 (interno ITG “Brunelleschi”) c/o Polo Universitario-Agrigento-Tel 09123860395 Mail ufficio.agrigento@ersupalermo.gov.it

Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9/13, martedì e mercoledì anche ore 15/17

CALTANISSETTA – Sede decentrata ERSU – residenza universitaria “ex convento San Domenico” – Via San Domenico, 45 – Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9/13 e mercoledì anche ore 15/17 Mail urp@ersupalermo.gov.it Tel. 091.654 6050/6 – oppure 09123860395

TRAPANI – Punto INFORMATIVO – c/o 2° piano del Polo universitario di Trapani- viale Lungomare Dante Alighieri – Casa Santa Erice – Tel. 0923569042 oppure 3272393129

Orari apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì ore 9/13, martedì e mercoledì anche ore 15/17

FONTE: GDS.IT