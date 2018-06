“Un vino per Borsellino”. Comune di Marsala e Associazione Magistrati assieme per commemorare le vittime della strage di via D’Amelio

Realizzare un’etichetta per una bottiglia di vino, la cui grafica sia espressione delmessaggio di impegno civile contro la criminalità organizzata, quale rappresentato dall’operato del magistrato Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Questa la finalità del “Concorso di Idee” che Comune e Associazione Nazionale Magistrati di Marsala promuovono in occasione del 26° Anniversario della strage di via D’Amelio.

Un’etichetta che, grazie all’ideazione grafica, leghi il ricordo di quel sacrificio di vite umane al vino: un prodotto che si identifica con il territorio di Marsala, città dove il magistrato Borsellino ricoprì la funzione di Procuratore della Repubblica.

L’etichetta potrà essere utilizzata, nel rispetto delle regole concordate con l’ANM, per un vino proveniente da terre confiscate alla criminalità organizzata. Per partecipare al Concorso nazionale, sostanzialmente aperto a tutti – società, professionisti, appassionati di comunicazione, marketing e grafica; aziende vitivinicole e cantine; studenti di ogni ordine e grado di tutta l’Italia – occorre presentare richiesta sull’apposito modulo che, assieme al bando, è online sul sito istituzionale alla pagina http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28867.

Il termine di scadenza è fissato per il prossimo 9 luglio. La selezione dei lavori grafici pervenuti è affidata ad una Giuria che decreterà anche l’etichetta vincitrice del concorso.In ogni caso, tutte le etichette pervenute saranno protagoniste di una mostra aperta al pubblico, in programma per la manifestazione del 19 luglio in ricordo delle vittime della Strage di Via D’Amelio.