Un incontro a Trapani sulla prevenzione del rischio elettrico nei cantieri edili

Prevenzione del rischio elettrico nei cantieri edili in presenza di impianti elettrici interferenti se ne parlerà a Trapani, martedì 26 giugno 2018, ore 15,30.



Spesso nei cantieri edili si verificano infortuni gravi, o addirittura mortali, in

conseguenza del contatto o dell’avvicinamento accidentale alle linee elettriche. Per ovviare e scongiurare questi incidenti dalle conseguenze a volte tragiche, è determinante avere una buona conoscenza degli impianti, operare per l’individuazione delle installazioni elettriche e dei rischi connessi, conoscere le procedure da mettere in atto e sapere come operare in caso di un incidente.

E’ con questo proposito che abbiamo colto l’invito di e-distribuzione SpA, società del gruppo Enel e principale operatore italiano nel campo della distribuzione dell’energia elettrica, ad organizzare un incontro con gli operatori del settore per focalizzare insieme l’attenzione sulla prevenzione dei rischi elettrici che possono determinarsi nei cantieri edili per la presenza di impianti elettrici interferenti aerei o interrati.

Il convegno si terrà presso la sala convegni di ANCE Trapani, martedì 26 giugno p.v. alle ore 15,30.