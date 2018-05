Un arresto nell’ambito dei servizi antidroga dei Carabinieri di Castelvetrano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto Gaspare Ferro, 28enne castelvetranese, barista, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato tratto in arresto dopo una perquisizione personale e domiciliare in c/da Belice, frazione Marinella di Castelvetrano, perché trovato in possesso di: g.14 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”; g.13 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”; nonché vario materiale utile al confezionamento e taglio delle suddette sostanze. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.

L’uomo tratto in arresto, dopo le formalità di rito e su disposizione della competente Procura della Repubblica di Marsala, veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di direttissima avvenuta nella mattinata di ieri dove oltre alla convalida dell’arresto è stata inflitta la pena dell’obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni della settimana.

L’operazione riconferma che l’ingente flusso di stupefacenti presente anche a queste latitudini, che è opportuno combattere con la repressione giudiziaria e con la consapevolezza della collettività tutta.