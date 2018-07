Truffa ai danni di un anziano, arrestate tre persone a Castelvetrano

Weekend particolarmente impegnato per i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano. Come di consueto, è stato predisposto un servizio di controllo straordinario del territorio, che ha portato all’arresto in flagranza di tre persone – resesi responsabili di una truffa ai danni di un anziano – nonché alla denuncia in stato di libertà di otto persone.

Venerdì 20 luglio i militari della Stazione di Partanna, alle dirette dipendenze del Luogotenente Andrea Tripodi, nell’ambito di una mirata attività investigativa, finalizzata a contrastare il fenomeno delle truffe in danno di persone anziane, traevano in arresto: Giovanni Salafia, 27enne; Michele Faija, 59enne e Michele Valentino, 55enne; tutti palermitani e già noti alle forze dell’ordine.

I predetti, dopo aver avvicinato un anziano partannese che passeggiava nei pressi del mercatino rionale settimanale, nella piazza Galileo Galilei, si qualificavano come ufficiali della marina militare e, contrattando mediante artifizi e raggiri, vendevano al malcapitato un anello da donna, di colore argento, palesemente contraffatto, facendosi consegnare la somma contante di €3.000,00. Mentre si allontanavano, venivano bloccati dai militari dell’Arma prontamente intervenuti, e nonostante il tentativo di divincolarsi venivano tratti in arresto.

Sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di falsi bigliettini da visita dello stato svedese e di varie pietre preziose contraffatte, sottoposti a sequestro, nonché della somma contante di €3.000,00, subito recuperata e restituita all’avente diritto. Gli arrestati, messi a disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, venivano sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo.