Trovato in possesso di stupefacenti, arrestato dai Carabinieri di Castelvetrano

Due giorni di intensi controlli da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano che hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, incrementando la proiezione esterna e i controlli a mezzi e conducenti.

Tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte sono state controllate più di 150 persone a bordo di 110 mezzi di trasporto di vario genere (automobili, motocicli e ciclomotori), elevate sette contravvenzioni al C.d.S. ed effettuate anche tre perquisizioni personali e veicolari.

In Castelvetrano e Santa Ninfa, i militari del locale N.O.R. e della Stazione di Santa Ninfa, hanno deferito alle competenti autorità giudiziarie in stato di arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Alessandro Spanò, 34enne castelvetranese, già noto alle forze dell’ordine. Lo Spanò, controllato presso la villa comunale “Falcone e Borsellino” veniva trovato in possesso di 28,00 grammi di “hashish”, già suddivisa in dosi e la somma contante di €71,00, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’illecita attività.

Il Giudice del Tribunale di Marsala, nel convalidare l’arresto operato dagli uomini dell’Arma, disponeva nei confronti dello Spanò la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..