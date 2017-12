Trovato con 13 grammi di cocaina, arrestato un cittadino tunisino

Prosegue la massiccia campagna di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, da tempo intrapresa da questo Commissariato nei principali quartieri del centro storico di Mazara del Vallo.

Nella mattinata del 28 Dicembre 2017, personale della Squadra “Pegaso” della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo diretto da Damiano Lupo ha condotto una complessa ed articolata operazione di polizia giudiziaria, finalizzata alla repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, che ha portato all’arresto in flagranza di Zouhaier Ben Khelifa, cittadino tunisino di 44 anni irregolare sul territorio nazionale e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di tredici grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990.

Ancora un volta, vincente si è rivelata la certosina attività di appostamento e pedinamento dei pregiudicati di questo centro e in tale ottica sono stati attenzionati i punti nevralgici del quartiere denominato Casbah.

L’osservazione delle relative dinamiche rilevate ha consentito di notare il sopra citato cittadino tunisino. Lo stesso, in particolare, pregiudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, indugiava con fare sospetto in questa via Piazza Matteotti, e pertanto il personale si è determinato a sottoporlo a perquisizione personale, estesa anche al suo domicilio di Via Abate Calia.

Tale attività di polizia giudiziaria ha dato esito positivo in quanto, a carico del nominato in oggetto, sono stati sequestrati circa 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina all’interno di un sacchetto di plastica ben occultato nelle parti intime del corpo nonchè l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

Conseguentemente, il soggetto, è stato arrestato in flagranza e, completata la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria, è stato è stato condotto presso la propria abitazione ove è stato posto in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’A.G. procedente.

Il Zouhaier Ben Khelifa era già stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo in data 18.07.2017 in quanto trovato in possesso tre dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cinque dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cinque confezioni di crack per un peso complessivo di circa 16 grammi, già confezionate per il successivo spaccio.

L’odierno arresto si innesta in un complesso ed articolato filone operativo volto a contrastare con determinazione il fenomeno della diffusione delle droghe pesanti a Mazara del Vallo.