Trasporto bus a Marsala. Da lunedì in vigore l’orario estivo

Il settore comunale Servizi Pubblici Locali di Marsala comunica che da lunedì prossimo, 18 giugno, saranno operativi i nuovi orari del trasporto urbano a mezzo bus. La chiusura delle scuole, infatti, consente di rivedere il “piano linee urbane” e incrementare il numero di corse verso gli imbarcaderi per Mozia e i lidi (raggiungibili, questi, anche di domenica). Assicurata, altresì, la “Circolare Città”, il bus-navetta gratuito che collega il centro storico con i parcheggi comunali di Ferrovia, Anca Omodei e Stadio.

Le linee:

1 Petrosino

2 Ospedale

3 Baglio Catalano

4 e 11, in combinazione, per Imbarcaderi Mozia e San Teodoro

5 Santo Padre delle Perriere

8 e 13, ad anello, per Amabilina/Matarocco

10 Granatello/Cutusio

Per quanto riguarda la linea per i Lidi, le corse giornaliere dirette (da lunedì a domenica) sono nove: 4 di mattina e 5 di pomeriggio.

Il bus-navetta, da lunedì a sabato, effettuerà quotidianamente 12 corse, equamente suddivise tra le ore 8,30/13 e 16/20. Questi i percorsi:

(Andata) Autostazione – Via Mazzini – P.zza Pizzo – Viale Fazio – Via Roma – Via M. Nuccio – Via Mazzini – Via S. Bilardello – P.zza Matteotti – Via G. A. Omodei – Cavalcavia – Viale Olimpia – Stadio.

(Ritorno) Stadio – Via d. Gioventù – Via D. Alighieri – Via Degli Atleti – Cavalcavia – C/so Amendola – P.zza Matteotti – Via E. Alagna – Autostazione.