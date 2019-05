Trasportava 100 panetti di hashish, un arresto a Trapani

Durante uno dei tanti controlli, che gli uomini della Squadra Mobile di Trapani stanno eseguendo in città su soggetti dediti allo spaccio e al traffico di stupefacenti, è stato tratto in arresto Pietrino Cherchi, trapanese di 35 anni, pregiudicato.

L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre, a bordo della sua autovettura, attraversava la rotonda in località Milo.

Cherchi, conosciuto bene dagli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, diretta dal Commissario Capo Salvatore Avvento, ha manifestato nervosismo durante le fasi del controllo. Gli agenti, allora, hanno ispezionato il veicolo e hanno trovato una scatola con all’interno 100 panetti di hashish, del peso complessivo di poco più di 10 kg.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti e condotto nel carcere di Trapani.