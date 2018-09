Trapani: vinti 500.000€ al Gratta e Vinci

Sembra un film di fantascienza, ma è successo di nuovo e nella stessa tabaccheria. Nella tarda mattinata di ieri un signore si è recato presso la tabaccheria “Cartomania” in via Marconi per cercare di sfidare la fortuna al “Gratta e Vinci” e, una volta grattato gli appositi spazi, si è reso conto di aver portato a casa ben 500.000€.

Il fortunato, un uomo sulla quarantina, ha comprato il classico “Gratta e Vinci” da 5 euro nella speranza di poter vincere qualcosa.

Una volta grattato gli spazi, l’uomo ha fissato per diversi minuti il biglietto vincente ed ha chiesto aiuto alla commessa per verificare la somma vinta; il vincitore, infatti, era convinto di aver vinto 500€, ma quando la commessa ha verificato la reale vincita, l’uomo ha iniziato a tremare ed ha voluto un po’ d’acqua per riprendersi.

E’ la terza vincita significativa da aprile ad oggi nella tabaccheria “Cartomania”: la prima vincita era stata ad aprile, la seconda a fine giugno, ma adesso il colpo grosso.

In fin dei conti i proverbi non sbagliano mai: non c’è due senza tre…

*nella foto da sinistra a destra: Loredana Pirrera, Giovanni Palmeri, Cinzia Grimaldi (la commessa che ha venduto il biglietto fortunato) e Dorotea Barone

FONTE: TVIO.IT