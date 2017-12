Trapani, questa sera il concerto di fine anno con i City of Lights

Andrà in scena domani, sabato 30 dicembre, alle ore 19, in piazza Vittorio Veneto a Trapani il “Concerto di fine anno”. Ad esibirsi il giovane gruppo dei City of Lights con una scaletta che prevede la musica di U2, Beatles, Bruno Mars e The Police. Lo spettacolo verrà preceduto alle 18.30 dal concerto della Nuova Banda Musicale Ericina che si esibirà sul bus scoperto dell’ATM.

L’iniziativa, inserita nel programma delle celebrazioni natalizie trapanesi, è stata resa possibile grazie alla fruttuosa collaborazione tra il Luglio Musicale Trapanese e l’ATM, due partecipate del Comune di Trapani che qui mettono a disposizione le proprie capacità logistiche ed il proprio Know-How.