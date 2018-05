Trapani, il giallo della “scomparsa” di una giovane donna e del suo neonato

Un litigio, per motivi di gelosia, con il convivente. Poi l’allontanamento con il figlio minorenne che ha gettato nello sconforto il compagno che si è recato dai carabinieri di Trapani dove ha presentato la denuncia di scomparsa.

Fortunata Fiorenza D’Amodio, 20 anni, da tre anni ha una relazione sentimentale con Giuseppe Maltese di 46 anni, originario di Paceco. I due hanno un bambino: Andrea di 7 mesi. Lo scorso 12 aprile, Giuseppe rincasando non ha trovato né la sua compagna, né il figlioletto. “Il giorno prima – racconta – abbiamo litigato. Niente di grave, però. Abbiamo, infatti, subito fatto pace”. Cosa sia scattato nella testa della ragazza è un mistero. Sta di fatto che si sarebbe allontanata volontariamente, portando via, dall’abitazione di via Nicolò Riccio, i vestiti del minore e alcuni suoi indumenti. L’ultimo contatto con il convivente risale al primo maggio. Su WhatsApp Fortunata Fiorenza gli ha scritto che sarebbe a Firenze. Poi lo ha bloccato.

“Io, però, non ci credo – dice Giuseppe – che possa aver raggiunto la Toscana. Non aveva soldi con sé”.

In questi giorni, il pacecoto l’ha cercata dappertutto. Si è recato a casa della madre naturale della ragazza che vive a Locogrande, ma la donna non aveva notizie della figlia. Giuseppe ha anche contatto i genitori adottivi della compagna che abitano a Bagheria. “Sua sorella Maria – afferma – mi ha mandato un messaggio vocale, sostenendo che la mia compagna è stata portata a Milano, in una casa famiglia. Ma è una bugia. Io sono molto preoccupato, soprattutto per mio figlio. E’ ancora un bambino e vorrei riabbracciarlo al più presto, assieme alla madre”.