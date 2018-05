Trapani festeggia i 157 anni della Forza Armata con la fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri

Si è svolta ieri, alla presenza del prefetto di Trapani Dott. Darco Pellos e delle autorità civili e militari della provincia, il concerto della fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri in occasione del 157° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano.

Centinaia i cittadini trapanesi accorsi nel centro storico della città per condividere il giorno di festa della Forza Armata con un carosello di musiche bersaglieresche. L’anniversario della costituzione dell’Esercito è un evento di grande rilevanza, con particolare attenzione, quest’anno, alle commemorazioni legate al centenario della vittoria della Grande Guerra, un conflitto che coinvolse l’intera collettività nazionale in uno sforzo corale al completamento degli ideali risorgimentali.

Nei valori di unità nazionale e di dedizione al proprio dovere trova la sua essenza l’Esercito Italiano. Una tradizione perpetuata in ogni epoca e circostanza nel passato cosi come ai giorni nostri nelle operazioni di peacekeeping fuori dal territorio nazionale e sulle strade e nelle piazze italiane per portare il qualificato contributo alla sicurezza dei cittadini.

“Voglio rendere merito a tutti Voi, esprimendo il mio orgoglio di Comandante, con la consapevolezza che Voi, che ogni giorno confermate sul campo il significato del giuramento prestato, affrontando la fatica, i pericoli e ingenti sacrifici personali, costituite il viatico migliore per superare con successo ogni crisi, minaccia e sfida che il nostro Paese sia chiamato a fronteggiare. Grazie per il Vostro quotidiano impegno e grazie alle Vostre splendide famiglie che condividono il peso del Vostro fiero e responsabile dovere” sono le parole che il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, ha rivolto a tutti gli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Militari di Truppa, Carabinieri in servizio presso le unità della Forza Armata e al Personale Civile dell’Esercito Italiano.