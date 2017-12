Trapani: cadono sassi dal cavalcavia, nessun ferito

Una segnalazione da parte di alcuni automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada A/29 ha permesso di evitare un disastro nel tardo pomeriggio di ieri.

Alcuni massi infatti si sono staccati dall’ultimo cavalcavia prima di raggiungere Trapani creando seri problemi alla circolazione.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il ponte, gli operai dell’Anas e la polizia stradale per coordinare il traffico lungo l’autostrada che non ha subito rallentamenti.

FONTE: TVIO.IT