Summer School Empowerment Malta 2018, un corso di alta formazione promosso dall’Aurea L & G Trading Ltd

Summer School Empowerment Malta 2018: “Corso di Alta Formazione in Project Management: dalla ISO 21500 alla Certificazione Professionale” è stato organizzato dall’Aurea L & G Trading Ltd, in collaborazione con la S2 Strategies e l’Istituto Italiano di Project Management. Le lezioni si terranno a Malta dal 10 al 16 settembre 2018. L’evento formativo è stato strutturato su tre assi portanti: il Corso base di Project Management (24 ore) di cui è Docente Maurizio Monassi; il Seminario sul CHO – Chief Happiness Officer (8 ore) di cui è relatore Sandro Formica; il Corso base in Euro – progettazione (8 ore) curato dalla Docente Sveva Balduini

L’Aurea ha scelto identificare e qualificare la Summer School 2018 con il termine EMPOWERMENT perché questo identifica un processo di crescita, sia dell’individuo sia del gruppo, basato sull’incremento di conoscenze, competenze ed abilità che, facendo emergere nei partecipanti risorse esplicite o latenti e migliorando il loro potenziale, ne determina l’accrescimento e amplifica il senso di autoefficacia e autodeterminazione. “Il termine inglese – evidenzia Giuseppina Adamo dell’Aurea – è difficilmente traducibile in italiano in maniera univoca perché ha numerose accezioni; ci piace pensare che siano tutte al percorso proposto nel caso in esame, ovvero: potenziamento; Valorizzazione del proprio sé; riappropriazione soggettiva del potere; auto-aiuto; recupero di senso e significato dell’agire; aumento di responsabilità personale; aumento di possibilità di azione; appropriazione di strumenti; consapevolezza del proprio valore e delle proprie potenzialità”.

Il “Corso di Alta Formazione in Project Management: dalla ISO 21500 alla Certificazione Professionale”, Summer School Empowerment Malta 2018 ha l’obiettivo di consolidare nei partecipanti la cultura del Project Management, farne comprendere i fondamenti metodologici in linea con gli standard nazionali ed internazionali UNI ISO 21500, ed orientare il loro approccio lavorativo alla gestione per progetti.

L’approccio didattico, i contenuti teorici, gli strumenti e le esercitazioni, gli esami e la tempistica sono studiati dall’Aurea per seguire il discente dai concetti di base fino ad una eventuale certificazione di Project Manager Professionista. Inoltre il percorso si allinea alle direttive EQF, Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente. “L’esigenza di conciliare tempi, costi e qualità dei prodotti e dei servizi offerti, insieme all’imprescindibile ricerca di una flessibilità strategic-organizzativa – prosegue l’Adamo – possono trovare ad oggi risposta solo in un approccio consolidato ed esaustivo, quale è il project management, che consente di gestire un qualunque progetto nei suoi aspetti organizzativi, di pianificazione delle risorse e di controllo della performance”.

Il progetto didattico del Summer School Empowerment Malta 2018 si propone, oltre che di iniziare i partecipanti alla cultura del project management, di preparare a sostenere l’esame di certificazione ISIPM-Base. È questa una prima certificazione, ideata dall’Istituto Italiano di Project Management, aperta a tutti per cominciare il percorso di accreditamento professionale come project manager. Il corso fornisce una solida preparazione teorica di base che è efficacemente completata da una giornata di Laboratorio dedicata alle applicazioni pratiche. Inoltre il percorso è PMBOK – oriented e come tale fornisce PDU. “Il percorso – conclude Giuseppina Adamo dell’Aurea – è propedeutico alla preparazione per percorsi certificativi avanzati secondo standard nazionali ed internazionali come ISIPM-Av®, PMI-PMP®, IPMA® livello C, in prospettiva al sostenere l’esame di certificazione di “Project Manager Professionista”.

Il corso “Corso di Alta Formazione in Project Management: dalla ISO 21500 alla Certificazione Professionale”, Summer School Empowerment Malta 2018 dell’Aurea si rivolge a tutti coloro che operano, o dovranno operare, all’interno di contesti organizzati pubblici o privati, con compiti di gestione e coordinamento di iniziative progettuali, contribuendo con le proprie competenze tecniche e gestionali alla buona riuscita dei progetti stessi. In particolare il corso è pensato per chi si avvicina ora al mondo del project management e, oltre ad essere introdotto ai principi metodologici del PM, desidera inoltre ottenere immediatamente un accreditamento riconosciuto a livello nazionale attraverso la certificazione ISIPM-Base. “Le figure professionali destinatarie del percorso formativo – evidenzia l’Adamo – sono i: Project Manager, Project Leader, Project Team membere, Responsabili funzionali o di Business Unit”

La certificazione ISIPM, più in generale, risulta particolarmente indicata per chi vuole attivare un nuovo prodotto – servizio in ambito professionale, per chi vuole sviluppare un nuovo progetto, per chi vuole perfezionale una idea innovativa e, partendo da un budget dedicato, da un’arco temporale dato e da un staff di collaboratori, si propone di realizzare gli obiettivi prefissati nel rispetto di tre fattori: tempo, costi, qualità.

Il corso promosso dall’Aurea si differisce dagli altri perché accanto alla didattica tradizionale, basata sulla trasmissione di concetti teorici, propone una metodologia di tipo esperienziale, che parte dal presupposto che l’apprendimento avviene tramite l’esperienza. L’adozione di tecniche e metodologie didattiche che integrino e superino il tradizionale modello di erogazione frontale ha l’obiettivo di offrire modelli di apprendimento, basati su casi propri della realtà organizzativa dei partecipanti e sulla presentazione di esercitazioni utili a contestualizzare. Tale approccio didattico favorisce l’applicazione concreta degli strumenti acquisiti durante le lezioni e la verifica dell’apprendimento attraverso la sperimentazione.

L’Aurea propone, attraverso “Corso di Alta Formazione in Project Management: dalla ISO 21500 alla Certificazione Professionale”, Summer School Empowerment Malta 2018, l’utilizzo degli strumenti web 2.0 e dei social media permetterà di condividere il materiale didattico e di mantenere traccia delle discussioni tematiche attraverso forum online e sistemi di comunicazione elettronica. Il corso si articola in 3 giornate di aula. Il corso organizzato all’Aurea è caratterizzato da un taglio laboratoriale, al fine di permettere ai corsisti di sperimentare immediatamente le tecniche e nozioni apprese, simulando l’intero iter di un progetto europeo ammesso a finanziamento, con tutti gli aspetti e fasi fondamentali del progetto (gestione, monitoraggio, valutazione, comunicazione) e sarà svolta utilizzando, quale traccia, progetti realmente finanziati, mediante l’elaborazione e analisi di documenti tecnici da parte dei corsisti, affiancati dal docente.

Le iscrizioni sono aperte, per informazioni contattare l’Aurea L & G Trading Ltd, email: info@aureastrategies.eu