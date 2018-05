Strage di Capaci, 26° anniversario: la giornata del ricordo a Marsala

Amministrazione comunale, Tribunale e Associazione nazionale Magistrati di Marsala assieme per “Non Dimenticare”; per rinnovare i valori di legalità e giustizia per i quali hanno sacrificato la propria vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, gli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Nel 26° Anniversario della Strage di Capaci sono state le stesse Istituzioni a promuovere diverse iniziative culturali in cui coinvolgere giovani e cittadini. Gli appuntamenti sono stati avviati dallo spettacolo teatrale didattico Fimmini e Omini pi la libertà, portato in scena all’Impero dall’Associazione “I Musicanti” presieduta da Gregorio Caimi.

La giornata di commemorazione è proseguita in Piazza Francesco Pizzo con l’inaugurazione del “Murale della Legalità”. L’opera è stata realizzata in Piazza Francesco Pizzo, in una facciata della scuola media “Mazzini”. Con la collaborazione dello stesso Istituto diretto da Franca Pellegrino, nonché del personale docente e degli assistenti, il writer Fabio Ferrara ha realizzato un’opera che ha ricevuto molti apprezzamenti.

Il suo significato nelle parole dell’assessore Anna Maria Angileri: “Nel murale trovano posto le radici della legalità da cui nasce un uomo, simbolo della vitalità che non si piega dinanzi all’illegalità della mafia. Il cuore pulsa e la vita vince sulla morte. Un messaggio forte di speranza e di energia positiva”.

Assieme al sindaco Alberto Di Girolamo, sono pure intervenuti Alessandra Camassa (presidente del Tribunale), Giulia D’Alessandro (magistrato, presidente della locale ANM), Enzo Sturiano (presidente del Consiglio comunale), Clara Ruggieri (assessore alle Politiche culturali). Presenti, il segretario generale Bernardo Triolo, assessori e consiglieri comunali, nonché rappresentanti delle Forze dell’Ordine e Militari, la cerimonia è stata chiusa dagli studenti della “Mazzini” che hanno letto significative citazioni di uomini e donne che hanno lottato e continuano a lottare contro la mafia, per affermare ogni giorno la legalità.