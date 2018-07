Spaccio, pregiudicato trapanese arrestato dalla Polizia di Stato

A seguito di una perquisizione effettuata nella sua abitazione, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Trapani ha tratto in arresto Giuseppe Barresi, pregiudicato trapanese di anni 40, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish.

L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per estorsione, era da tempo monitorato dai poliziotti, che, a seguito di una serie di pedinamenti e appostamenti, avevano notato il continuo viavai di persone che andavano a casa sua ad acquistare lo stupefacente.

Nella prima mattinata di oggi, è scattato il blitz della Polizia, che ha rinvenuto e sequestrato 6 panetti di hashish dal peso complessivo di circa 600 grammi, nonché un bilancino di precisione e del materiale per la preparazione delle dosi; insieme alla droga, anche 380 euro in banconote di piccolo taglio, custodite in una scatola di metallo al cui interno vi era anche un “pizzino” in cui il Barresi aveva annotato i crediti derivanti dalle cessioni.

La droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 3000 euro.

Dopo l’arresto, il Barresi è stato trasferito nella casa circondariale di Trapani.