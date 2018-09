Sorvegliato si allontana dal proprio domicilio e viene arrestato dai Carabinieri a Castelvetrano

Un arresto è stato eseguito dai militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio che si è svolto durante l’ultimo weekend

Nel notte di sabato (08 settembre scorso) i militari della Stazione di Marinella – guidati dal Maresciallo Vincenzo De Rosa – hanno tratto in arresto Daniele Sabani, 24enne castelvetranese, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il predetto, che in virtù della citata misura non doveva allontanarsi dal suo domicilio dalle ore 20:00 alle 07:00 del mattino, a seguito di controllo non veniva trovato presso la sua abitazione e successivamente, a conclusione di ricerche, veniva rintracciato in Piazzale G. Gentile unitamente a tre pregiudicati.

Il giovane tratto in arresto, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura di Marsala, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza di questo comando, in attesa di rito direttissimo, svoltosi lo stesso giorno e nel quale gli è stata irrogata la misura di obbligo di presentazione alla P.G..

Nel corso dell’operazione che ha visto una maggiore presenza sul territorio di uomini e mezzi della Compagnia dei carabinieri di Castelvetrano, i militi hanno esteso i controlli a mezzi e conducenti sulle strade. Tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte sono state impiegati anche i militari dell’unità cinofile del Nucleo di Villagrazia che hanno preso parte anche sette perquisizioni personali e veicolari. Al termine del servizio risultavano controllate, complessivamente più di 200 persone a bordo di 130 mezzi di trasporto di vario genere (automobili, motocicli e ciclomotori), elevate cinque contravvenzioni al C.d.S. e altrettanti sequestri amministrativi di mezzi che circolavano privi di revisione e/o di polizia assicurativa.