Soccorsa turista tedesca allo Zingaro

L’equipaggio di un elicottero dell’82° C.S.A.R. di Trapani ha recuperato una turista tedesca. La donna é stata soccorsa in quanto non deambulante a causa di una frattura che si era procurata durante un’escursione presso la Riserva dello Zingaro (TP)



Un elicottero HH-139 dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato impiegato in una delicata operazione di salvataggio nel corso della quale é stata soccorsa una ventisettenne tedesca.

L’elicottero, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico, è decollato dall’aeroporto di Trapani alle 13:50. L’equipaggio è atterrato sull’elisuperficie di Valderice (TP) alle 14:00 per imbarcare un medico ed un infermiere del 118 ed è decollato nuovamente per recarsi in località “Cala Tonnarella”, all’interno della Riserva Orientata dello Zingaro (TP), ove è giunto alle 14:15 per prestare soccorso alla turista tedesca. L’infortunata si trovava in una zona impervia e circondata da linee elettriche di alta tensione per cui non è stato semplice l’avvicinamento all’hovering dell’elicottero. L’equipaggio ha individuato un’area idonea a poter effettuare un verricello per calare 2 aerosoccorritori e la barella per procedere al recupero della paziente. Alle 15:00 la ventisettenne tedesca era a bordo dell’HH139A ed è stata trasportata all’elisuperficie di Valderice (TP) per poi essere lasciata alle cure dei medici del 118. Il vettore ha fatto rientro in sede riprendendo la normale prontezza per l’allarme SAR nazionale.

L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7200 persone in pericolo di vita. Da maggio 2018 gli equipaggi dell’82° hanno acquisito la capacità antincendio, prendendo parte al dispositivo antincendi boschivi della Protezione Civile e della Regione Sicilia.