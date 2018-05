Shock da ground. A Marsala basket-spettacolo in piazza

Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova a Marsala l’appuntamento con il basket-spettacolo in piazza. “Shock da Ground”, organizzato dall’Associazione “Vivere Marsala”, sarà riproposto la prossima estate – dal 2 al 5 Agosto – ancora in Piazza Della Vittoria. La location, lo scorso anno, si rivelò una scelta felice, vista la numerosa partecipazione di pubblico e appassionati della pallacanestro.

E tale successo è anche alla base della concessione del patrocinio da parte dell’Amministrazione comunale, tenuto conto che la manifestazione – per come è strutturata – rappresenta un trait d’union tra sport, promozione del territorio e crescita sociale. In sintesi, un momento di festa e condivisione per tutti i partecipanti, spettatori e giocatori, con squadre provenienti anche da altre province siciliane e qualcuna dal nord Italia.

Il torneo di basket “Shock da Ground” (slang americano che significa “stupisci/impressiona il campo”), negli anni si è oltretutto distinto per il suo carattere social, costituendo momento di incontro tra ex atleti/amici sparsi in giro per l’Italia e l’Europa, e che puntualmente si ritrovano a Marsala.

L’ultima novità è che “Shock da Ground”, da quest’anno, fa parte della “Federazione Italiana Street Basket” (FISB) e, pertanto, la formazione che vincerà il torneo sarà ammessa alle Finali nazionali di Riccione.