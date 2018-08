Serata di beneficenza dell’UNICEF a Castellammare per rendere le migrazioni sicure per ogni bambino

Il Comitato provinciale UNICEF di Trapani ha organizzato una serata di beneficenza per il 9 Agosto, alle ore 21:00 presso l’arena delle Rose di Castellammare del Golfo (TP,) volto alla raccolta di fondi da destinare al progetto “2018, un anno decisivo per rendere le migrazioni sicure per ogni bambino”.

Circa 28 milioni di bambini sono stati allontanati dalle loro case a causa di conflitti. In molti casi, i bambini e le famiglie senza percorsi sufficientemente sicuri e regolari per migrare sono costretti a rivolgersi ai responsabili di traffico e tratta e a intraprendere rotte informali pericolose che sottopongono la loro sicurezza a un enorme rischio.

La pericolosa rotta del Mediterraneo Centrale, dalla Libia all’Italia, è uno di questi esempi. Solo quest’anno, circa 15.000 bambini non accompagnati hanno raggiunto l’Italia via mare e praticamente tutti i loro viaggi sono stati gestiti dai responsabili del traffico di esseri umani.

Secondo le stime dell’UNICEF, dall’inizio dell’anno oltre 400 bambini e ragazzi sono morti nel tentativo di compiere questo viaggio, mentre migliaia sono stati vittime di abusi, sfruttamento, schiavitù e detenzione durante la loro permanenza in Libia.

L’evento prevede una serata, della durata di due ore e trenta minuti circa, presso l’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo, durante la quale si avvicenderanno sul palco artisti di vario genere: gruppi musicali, cantanti solisti, ballerini, cabarettisti, musicisti e atleti nonché il famoso John Peter Sloan.

Per chi fosse interessato bisogna rivolgersi ai responsabili provinciali Gaspare Majelli e Mimma Gaglio (contattare con sms su facebook Comitato provinciale Unicef Trapani o sui profili personali) o ai responsabili delle varie città: Antonella Digesù (Alcamo); Laura Morici (Trapani); Tiziana Genna (Marsala); Antonio Barone (Castelvetrano); Mirella Rizzo (Castellammare).